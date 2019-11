A Stock Car voltará no próximo fim de semana, com a 10ª etapa do campeonato, no Velo Città em Mogi Guaçu. Com a reta final apontando, algumas equipes e patrocinadores já começam a avaliar a atual temporada e apontar mudanças.

Em entrevista ao programa Fox Nitro, do Fox Sports, o gerente de patrocínio e motorsport da Shell e colunista de mercado do Motorsport.com, Vicente Sfeir, afirmou que a marca estará presente novamente no próximo campeonato com quatro carros, mas apontou que haverá mudanças.

“Seguiremos com quatro carros na categoria”, disse Sfeir. “Neste ano, não conseguimos a performance que gostaríamos, principalmente com (as equipes de) Zonta e Átila, que terminaram ano passado com pole e vitória. Caímos muito de rendimento e foi o primeiro ano com quatro carros.”

Galid Osman e Gaetano di Mauro também fazem parte do esquadrão da Shell, com o mais jovem dos dois tendo um ano considerado de aprendizado.

“Fizemos a promoção do Gaetano (di Mauro), saindo do programa de desenvolvimento, de categorias menores, para chegar à Stock Car para um primeiro ano de adaptação. Ele se mostrou bastante rápido, mas ainda não conseguiu entender um pouco da dinâmica do fim de semana.”

O comandante também deu a entender de que alguns dos pilotos podem fazer parte de outras equipes da Stock, levando a marca debaixo do braço.

“Seguiremos com quatro carros na categoria, buscando algo diferente para o ano que vem. É óbvio que o nível dos pilotos é alto e as equipes estão fazendo mais a diferença, comparado à evolução de cada piloto. Vamos buscar uma melhora de performance, talvez posicionando os pilotos em outras equipes.”

