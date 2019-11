Uma das polêmicas da etapa de Cascavel da Stock Car no último fim de semana foi a luta interna entre os carros das equipes de William Lube - Cimed e Crown Racing - para a vitória na corrida 1.

Gabriel Casagrande foi o pole position e teve Felipe Fraga na sua cola durante boa parte da corrida. O campeão de 2016 acabou superando o piloto do carro #83 após o ciclo de paradas obrigatórias, levando a liderança até o final e vencendo mais uma no campeonato, enquanto que o rival/companheiro ficou no quase.

O descontentamento de Casagrande era evidente em seu rosto, em meio à festa do pódio. Tudo por conta de um acordo antes da prova, em que a prioridade para a vitória na corrida 1 seria do piloto do Paraná, até por ter conseguido a pole position, e que Fraga teria uma estratégia para chegar bem à segunda corrida.

O acidente envolvendo Bruno Baptista, trazendo o Safety Car por cerca de 10 minutos, mudou a estratégia de um dos carros.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Casagrande confirmou a tática: “O combinado foi que colocassem uma certa quantidade de combustível dele, para ficar com o carro em uma posição confortável no grid. Ele (Fraga) com certeza conseguiria um pódio. Se ele tivesse abastecido, estaria muito bem para a corrida 2. Eu não abasteceria na primeira corrida.”

“Parei na primeira volta da janela de pit stops. Sabemos que não é a melhor das estratégias, eu sabia que não era ele que ameaçaria minha liderança e tinha uma distância confortável para o terceiro colocado. Não apertei o ritmo, não abusei na entrada e saída dos boxes, não quis correr nenhum risco de tomar punição. Daí, fui surpreendido com ele na minha frente após os pits. Até perguntei no rádio ‘como assim ele está na minha frente, se ele reabasteceu?’. E fui informado que haviam mudado a estratégia e que a corrida estava aberta. Fui pego de calças curtas.”

“Combinamos isso antes da corrida, no dia anterior. Eu não sou burro. Não vou entrar nos pits logo na abertura da janela se eu não tivesse a certeza de que o cara não fosse me ameaçar, e fiz isso para que o prejuízo dele fosse minimizado.“

Gabriel Casagrande em Cascavel Photo by: Duda Bairros

Casagrande também relata uma conversa a sós entre Fraga e ele: “Uma coisa que eu quero que vocês saibam, que depois da reunião de estratégia, com tudo acertado, o Fraga me puxou para um canto, olhou no meu olho, botou a mão no meu ombro e falou: ‘eu não vou para a primeira corrida. Pode ficar tranquilo, corra tranquilo que eu vou para a segunda corrida.’ Eu conheço ele há muito tempo, não esperava uma atitude dessa."

"Ao longo do ano, fiz algumas escolhas, tomei decisões de dentro do carro, pensando na equipe. Eu esperava ser retribuído, não sendo como um ‘fiel escudeiro’ porque acho isso feio, mas cumprindo o combinado, para que cada um fosse para uma corrida. A minha bronca é essa, por ele não ter me falado nada, terem feito por conta própria e terem demonstrado falta de espírito de equipe."

"Me refiro ao Fraga e ao engenheiro de equipe dele, não estou falando do resto da equipe. Continuo com a mesma vontade de vencer pela Crown, só que agora pensando único e exclusivamente no meu resultado.”

Perguntado sobre como ficaria o clima dentro da equipe daqui para frente, Casagrande resumiu: "Vai ser pesado.'

O outro lado

Procurado pelo Motorsport.com, Fraga preferiu não comentar o caso, que sua "consciência está tranquila e que segue focado para as próximas etapas."

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: