A temporada 2024 da Stock Car Pro Series está prestes a começar. O fim de semana de 2 e 3 de março vai marcar a abertura de um aguardado campeonato, que chega com mudança no formato de disputa e corridas no sábado e no domingo.

O palco da primeira etapa do calendário será o tradicional Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). E os ingressos para acompanhar as provas e toda a programação do fim de semana já estão à venda, a partir de R$ 30,00, por meio da plataforma Sympla.

Os ingressos à venda concentram-se principalmente no setor Platô, área gramada localizada em frente à reta dos boxes e que oferece visão privilegiada da largada e do miolo da pista goiana. As entradas simples partem de R$ 30,00 (meia-entrada ou BRB Card) ou R$ 60,00 (inteira). Neste setor também é possível adquirir o Combo Família, conjunto de quatro ingressos individuais, com preço promocional, a um investimento de R$ 160,00.

Ainda no setor Platô, o fã ainda pode comprar a entrada com passe de visitação, que dá direito a vivenciar um dos momentos mais aguardados do fim de semana de etapa da Stock Car: a visitação aos boxes, onde o público pode interagir com seu piloto preferido, ver de perto os carros que aceleram no grid da principal categoria do automobilismo no Brasil e ainda ganhar brindes. A entrada com passe de visitação parte de R$ 200,00 (meia-entrada) ou R$ 400,00 (inteira).

Outra opção de setor para o público no fim de semana é a Arquibancada Coberta, também localizada em frente à reta dos boxes e que proporciona visão privilegiada da largada, sombra e cadeiras. Para esta modalidade, entradas de R$ 45,00 (meia-entrada) ou R$ 90,00 (inteira).

Todos os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes e são válidos para sábado e domingo, mas não dão acesso ao estacionamento, que está localizado dentro do autódromo e será cobrado à parte, ao valor de R$ 50,00 a diária.

Maiores informações podem ser acessadas na plataforma Sympla, onde os ingressos podem ser adquiridos. As entradas também podem ser compradas no fim de semana do evento diretamente na bilheteria do autódromo — sujeito a disponibilidade dos ingressos.

Novo formato, mais emoção

A Stock acelera em 2024 com mudança no formato do fim de semana. O cronograma continua com duas provas, porém traz novidades: a corrida Sprint, no sábado, terá 30 minutos mais uma volta de duração. E a prova principal será realizada no domingo e terá 50 minutos mais uma volta.

Desta forma, o público poderá acompanhar mais de uma hora e 20 minutos de corrida, juntando as provas de sábado e domingo, além da concorrida visitação aos boxes e toda a adrenalina e emoção da categoria, reconhecida mundialmente pelo alto nível técnico e pelo elevado patamar de competitividade: em 2023, 24 pilotos conquistaram pelo menos um pódio, 12 deles venceram e as montadoras Toyota e Chevrolet terminaram empatadas em triunfos, com 12 conquistas para cada.

EVENTO

Stock Car Pro Series, primeira etapa, 2024



Datas: 2 e 3 de março (sábado e domingo)



Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia

Rodovia GO 020 – Km 04 s/n, Parque Lozandes, Goiânia (GO)



SETORES DISPONÍVEIS PARA VENDA

Platô

Ingresso Platô (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valores: R$ 30,00 (meia entrada ou BRB Card); R$ 60,00 (inteira)



Combo Família – Ingresso Platô (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valor: R$ 160,00



Ingresso Platô com passe de visitação (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valores: R$ 200,00 (meia-entrada); R$ 400,00 (inteira)



Arquibancada Coberta (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valor: R$ 45,00 (meia-entrada); R$ 90,00 (inteira)



Acesso

Portão 1 (pedestres)

Portão 4 (carros)



Estacionamento

Valor: R$ 50,00 (diária)

Acesso: Portão 4



Abertura dos portões

2 de março, sábado: 7h30

3 de março, domingo: 7h30



Horário de funcionamento das bilheterias

2 de março, sábado: 7h30 até 17h00

3 de março, domingo: 7h30 até 12h00





Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento

De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados de pais ou responsável legal, mediante compra de ingresso. Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto, do responsável e menor de idade.

Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, e seu acompanhante, deverão adquirir ingressos individuais, podendo ser comprados no mesmo pedido. Quanto à retirada de ingressos, a pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida e seu acompanhante deverão estar juntos, bem como para acesso ao autódromo nos dois dias de evento.

