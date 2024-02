A primeira etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series, marcada para os dias dois e três de março, em Goiânia, trará também novidades importantes no formato da competição. Nesta quinta-feira (15), a Vicar, promotora do campeonato, anunciou a manutenção de duas provas por final de semana, mas agora com uma corrida no estilo sprint disputada no sábado e outra, a principal, a ser realizada no domingo.

“Continuaremos tendo 12 eventos, totalizando 24 corridas por ano. Mas o novo regulamento vai adicionar ainda mais alternativas, emoção e entretenimento para todos os envolvidos”, destacou Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “A diferença é que, no formato antigo, com as duas provas menores e disputadas ininterruptamente, tínhamos apenas um momento de competição, com menos tempo de pista. A partir de 2024, teremos a prova sprint no sábado com 30 minutos – mesma duração da prova principal do formato anterior – e a corrida do domingo com quase o dobro desse tempo, 50 minutos. Com dois dias diferentes de corrida, vamos oferecer a quem for ao autódromo, e ao telespectador, emoção e diversão em dobro”, completou.

A Stock Car estreia seu novo formato no dia 2 de março, com a primeira corrida sprint do ano, com duração de 30 minutos. Será mantida a janela do pit stop obrigatório para troca de pelo menos um pneu. No domingo, a corrida principal de 50 minutos também terá pit stop obrigatório, mas a troca deverá ser de no mínimo dois pneus.

O classificatório para o grid também passará a ter um novo formato. No sábado, a fase inicial (Q1) verá entrar na pista separadamente dois grupos de 16 carros, que lutarão pelas 20 vagas disponíveis no Q2 (10 selecionados de cada grupo). A seguir, com todos simultaneamente na pista, a segunda fase classificará os oito finalistas que, no Q3, irão definir o pole position. Com os tempos de todos definidos, o grid terá duas versões: com os 12 primeiros colocados invertidos para a corrida sprint e a formação original registrada no classificatório valendo para a prova principal.

O fan push poderá ser utilizado nas duas corridas. A quantidade será definida pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) de acordo com cada autódromo, mas o tempo de aplicação da potência extra será menor – em uma combinação que deve promover mais ultrapassagens e reações nas brigas por posição.

“Tecnicamente, esse detalhe tem potencial para gerar batalhas muito intensas, com trocas de posição constantes durante as corridas”, explica Julianelli. “Com o tempo de atuação da potência extra mais curto, os pilotos não vão somente utilizá-lo em retas longas, mas também em pontos de ultrapassagem de espaço mais reduzido – o que vai resultar em muito mais ataques e tentativas de passar quem está na frente. Vai ser emocionante”, detalha o CEO da Vicar.

Uma modificação importante é a redução de quatro para dois descartes de piores resultados em corrida ao longo da temporada. Em outro ajuste na busca para promover mais equilíbrio entre os resultados obtidos na pista e com vistas à disputa do campeonato, a Stock Car também alterou o sistema de pontuação. Agora, ele contempla os 30 primeiros colocados das duas provas, mantendo uma relação que concede valores cerca de 30% maiores para o resultado da corrida principal.

“A prova do domingo é a maior e por isso tem um peso equivalente”, justifica Julianelli. “O importante nessas modificações é que cada detalhe que alteramos visa tornar a competição mais justa e, também, oferecer um custo-benefício melhor para pilotos, equipes, patrocinadores e fãs. Estamos confiantes de que essa vai ser mais uma grande temporada”, conclui o CEO da Vicar.

Confira as novas regras e o calendário da Stock Car:

12 eventos em rodada dupla. Total de 24 corridas por ano

Corrida Sprint (sábado)

30 minutos

Pit stop: troca de um pneu

Corrida Principal (domingo)

50 minutos

Pit stop: troca de dois pneus

Classificatório

Q1: 2 grupos de 16 carros

Q2: 1 grupo de 20 carros

Q3: 1 grupo de 8 carros

Grid

Sprint: inversão dos 12 primeiros no classificatório

Principal: formação original do classificatório

Fan Push

Mais acionamentos por corrida

Períodos mais curtos de potência extra

Descartes

Duas provas, ao invés de quatro, como em 2023

