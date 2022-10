Stock Car anuncia calendário com 12 datas para a temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

O calendário 2023 da Stock Car Pro Series passará a contar com duas datas a mais, chegando a doze eventos na temporada.

Com início em dois de abril e término em 17 de dezembro, a programação da principal categoria do país vai oferecer mais exposição para equipes e patrocinadores, além de mais oportunidades de contato dos fãs com os pilotos e a competição.

“Vínhamos tendo dois eventos por ano com uma etapa no sábado e outra no domingo. Mas para 2023 decidimos ampliar o calendário de dez para doze finais de semana – e dessa forma realizar apenas uma etapa por encontro. Isso trará um grande benefício para todos, já que os fãs terão dois finais de semana a mais para acompanhar as corridas in loco. Além disso, as equipes e patrocinadores terão exposição ampliada e mais oportunidades para realizar suas ações promocionais e de relacionamento. Todos saem ganhando”, resumiu Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series.

Segundo o dirigente, os locais serão anunciados em breve. “Dependemos apenas da definição de algumas praças, para anunciar os locais também. Mas resolvemos adiantar as datas para que equipes e patrocinadores já possam se programar”, conclui Julianelli. Confira as datas programadas para a Stock Car Pro Series em 2023:



Stock Car Pro Series, temporada 2023, calendário:

1ª etapa – 02 de abril

2ª etapa – 23 de abril

3ª etapa – 21 de maio

4ª etapa – 18 de junho

5ª etapa – 09 de julho

6ª etapa – 06 de agosto

7ª etapa – 27 de agosto

8ª etapa – 17 de setembro

9ª etapa – 08 de outubro

10ª etapa – 29 de outubro

11ª etapa – 26 novembro

12ª etapa – 17 dezembro

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music