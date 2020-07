Stock Car: Após punições, Barrichello é o líder; veja tabela

Mesmo com várias mudanças para a temporada 2020, a Stock Car vê os principais nomes à frente após a primeira etapa em Goiânia. Ricardo Maurício é quem sairia na frente, mas uma punição de 20 segundos o tirou da liderança do campeonato.

Sétimo na primeira corrida e vencedor da segunda, Rubens Barrichello é o líder, com 38 pontos. Atrás dele, Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Zonta e Ricardinho completam o top-5.

Veja como ficou a tabela completa

Posição Piloto Pontos 1 Rubens Barrichello 38 2 Daniel Serra 34 3 Thiago Camilo 31 4 Ricardo Zonta 30 5 Ricardo Maurício 30 6 Cacá Bueno 29 7 Allam Khodair 26 8 Cesar Ramos 26 9 Átila Abreu 22 10 Nelsinho Piquet 20 11 Galid Osman 19 12 Matías Rossi 19 13 Guilherme Salas 18 14 Bruno Baptista 18 15 Rafael Suzuki 14 16 Diego Nunes 13 17 Julio Campos 12 18 Vitor Genz 11 19 Denis Navarro 11 20 Pedro Cardoso 9 21 Tuca Antoniazi 7 22 Lucas Foresti 6 23 Gaetano di Mauro 0 24 Marcos Gomes 0 25 Gabriel Casagrande 0

