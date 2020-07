Stock Car: Ricardo Maurício é punido na corrida 2 e perde liderança do campeonato

As costumeiras polêmicas ocasionadas por punições após corridas também voltaram, assim como a Stock Car em 2020. Ricardo Maurício foi penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva e caiu da quarta para a 13ª posição na corrida 2.

Na saída dos pits, Ricardinho cortou o caminho de Thiago Camilo, quando o piloto da Ipiranga Racing tinha a preferência. Ambos chegaram a ficar lado a lado na saída do pitlane, com o carro #90 ficando à frente definitivamente.

"Após análise dos comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo, Ricardo Maurício foi punido em 20 segundos por atitude antidesportiva na corrida 2, após ultrapassar Thiago Camilo de maneira indevida durante o pit stop. Desta forma, ele cai de quarto para 13º", diz o comunicado da Vicar, organizadora da Stock car.

Com essa mudança, Maurício que teria saído líder após a primeira etapa e somaria 39 pontos, terá 30 pela somatória das duas provas. O novo líder do campeonato é Rubens Barrichello, com 38.

“Durante a corrida, temos que tomar decisões rápidas e de dentro do carro não temos a visão clara do que acontece à nossa volta. Por hora, vamos acatar a decisão dos comissários, mas, temos que reanalisar as imagens e se entendermos que a decisão não foi justa, nos posicionaremos”, disse Ricardo Maurício.

O mesmo aconteceu com Diego Nunes, em ocasião semelhante com Átila Abreu, fazendo com que o piloto da Blau caia de quinto para 15º na corrida 2.

Stock Car 2020: acompanhe debate com os pilotos do grid