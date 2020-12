Stock Car apresenta nova identidade visual

Após anunciar amplo pacote de comunicação para 2021, a Stock Car apresentou nesta sexta-feira (11) sua nova identidade visual. Desenvolvido pelo premiado designer Fernando Degrossi e a equipe do estúdio Voadora, o projeto mescla conceitos que sugerem modernidade com elementos e dinamismo próprios do automobilismo de competição.

“O resultado são peças que traduzem o espírito da Stock Car atual, uma categoria moderna, inspiradora e aguerrida em todos os sentidos”, resumiu Fernando Julianelli, VP Comercial e de Marketing da Vicar, promotora da categoria. “Esse conceito será aplicado em todas as nossas peças de comunicação, incluindo as competições satélites, como a Stock Light”, continuou o executivo.

O conceito teve como ponto de partida um dos elementos-símbolo de sucesso do mundo das corridas: a bandeira quadriculada. “Quando está flamulando, a bandeira forma um S, de Stock”, destaca o designer Fernando Degrossi. “Dessa forma, conseguimos integrar um símbolo de sucesso largamente reconhecido com o nome da categoria. Decidimos empregar apenas três quadrados da bandeira, criando um logo dinâmico e versátil que pode ser aplicado em troféus, pódios ou qualquer outro elemento das corridas. Criamos versões em dourado, azul e vermelho para a Stock Car, Stock Light e e-Stock, respectivamente, que se tornaram uma família sob a mesma identidade visual”, detalhou Degrossi.

Especializado na construção de marcas e identidade visual, Fernando Degrossi ganhou destaque internacional com diversos trabalhos, como a garrafa comemorativa dos 140 anos da cervejaria Heineken e a arte que celebrou o bicentenário da marca Johnnie Walker. Degrossi também se destacou com o design do avião que transportou a Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2014 e o pôster oficial do torneio de tênis de Wimbledon em 2016.

