Dono de duas vitórias na temporada de 2020, Ricardo Zonta disputa neste domingo o título da Stock Car, na Grande Final de Interlagos. Em quarto na tabela, apenas 12 pontos atrás do líder, e com 60 em jogo para o vencedor pela pontuação dobrada. o paranaense leva a Shell pela primeira vez a uma decisão com chances de conquistar o campeonato. Para sair vitorioso, Zonta contará com novidades no carro #10.

Foi liberado para os carros da Toyota um Pac aerodinâmico, com alterações na frente e na traseira. Uma das novidades é o aumento do spoiler dianteiro em 20 mm, com o objetivo de permitir ao Corolla um pouco mais de pressão aerodinâmica na frente do carro. Além disso, o "gurney" da asa traseira será aumentado de 17,5 mm para 25 mm, o que tende a dar mais velocidade nas curvas de alta.

Outro aspecto importante será a ausência de lastro de performance. Por ter vencido a prova de abertura da temporada, em Goiânia, Zonta já carregou peso extra no carro #10 na corrida seguinte. A outra prova na qual não houve lastro foi a Corrida do Milhão, vencida também por Zonta.

Nas demais corridas, mesmo com um lastro de desempenho que variava de 15 a 30 kg, Zonta se manteve sempre entre os líderes da tabela, acumulando resultados importantes como outros dois pódios e mais quatro posições entre os seis primeiros colocados.

A programação do fim de semana será diferenciada, com a realização de apenas um treino livre nesta sexta-feira. No sábado, serão disputadas mais uma sessão livre e a classificação. A largada para a Grande Final será às 12h30 de domingo, e a prova terá duração de 40 minutos, mais uma volta.

Além dos oito acionamentos do botão de ultrapassagem para todos os pilotos, ainda haverá o Fan Push, um disparo adicional do push to pass, para os três pilotos mais votados no site oficial da categoria. A votação segue até o horário da largada.

A prova decisiva da Stock Car será transmitida pela Band na TV aberta e pelo SporTV na fechada.

Zonta falou sobre a decisão: "Vimos que a Chevrolet já tinha recebido o Pac completo na metade do campeonato. Foi quando eles deram um pulo muito grande de melhora, tanto que na última etapa, em Goiânia, os 12 primeiros carros na classificação foram Chevrolet. Isso mostrou que a Toyota estava ficando fora da equalização. É um Pac pequeno, esse 'bigode' na frente aumentou. Pode ajudar, mas a maior diferença no momento é na reta, a retomada do carro Chevrolet em saída de curva está mais rápida do que a da Toyota. Uma das coisas que mais fazem diferença no carro de automobilismo é a altura, além da aerodinâmica. Aqui em Interlagos, temos duas curvas de quarta marcha, Laranjinha e Mergulho, e essa mudança no 'bigode' deve melhorar a frente do carro, deve ajudar o carro a ter mais grip na dianteira."

Joselmo Barcik, engenheiro da equipe Shell RCM, afirmou: "Esse Pac tecnológico liberado após se notar uma desvantagem em relação ao outro começou com os carros da Chevrolet e agora houve, pela posição no campeonato e pontuação, a liberação do primeiro Pac de melhorias no carro Toyota. Esse Pac tecnológico basicamente é para melhorar a aerodinâmica e dar mais downforce no carro. Por se tratar de um Pac mais aerodinâmico, será mais importante nas curvas de alta velocidade. Então, deve melhorar na Curva do Sul, Lago e Laranjinha. Já no Bico de Pato e Pinheirinho não deve haver muita diferença, enquanto no Mergulho deve melhorar. A aerodinâmica tem mais influência nas curvas de alta velocidade. Com certeza, estou confiante por não termos o lastro. Fomos o carro que mais carregou peso durante todo o ano, e antes de colocá-lo, tínhamos uma receita muito boa, o carro estava rápido. Agora, com esse Pac tecnológico e tirando o peso do carro, temos a percepção de que o carro vai voltar a andar muito bem e voltará a ter a performance das primeiras etapas. Acredito que vamos conseguir brigar de frente com todos os carros e sermos os mais rápidos da pista."

