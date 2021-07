Átila Abreu conquistou a primeira vitória do campeonato 2021 da Stock Car, que também marca o primeiro triunfo de sua nova equipe, a Pole Motorsport. O piloto de Sorocaba dominou as ações da corrida 2 de Cascavel, mas teve trabalho, ao segurar o ímpeto de Ricardo Zonta, da RCM - Toyota Gazoo Racing. A terceira colocação ficou novamente com Gabriel Casagrande.

A corrida foi agitada do início ao fim, com 'encontros' de pilotos na pista após a largada, batida de Guga Lima nas barreiras de pneus e um incidente entre Thiago Camilo e Tuca Antoniazi na última volta.

Com os resultados, Daniel Serra se manteve na liderança do campeonato, com 160 pontos, quatro a mais que Casagrande.

A Corrida

Bruno Baptista foi o pole position da corrida 2, com Felipe Lapenna ao seu lado, que acabou saindo da pista após entrevero com Rafael Suzuki nas primeiras curvas.

Na abertura da terceira volta, Guga Lima teve o eixo da roda traseira direita solta e acabou parando na barreira de pneus, trazendo o safety car.

Baptista era o líder naquele momento, com Suzuki em segundo, seguido de Átila, Barrichello e Khodair completando o top-5.

A relargada aconteceu quando restavam 21 minutos e foi menos acidentada que a largada, com Baptista mantendo a liderança. Logo depois, foi anunciado que Suzuki teria que pagar um drive through pelo incidente com Lapenna no início da prova.

A corrida teve novo líder antes da janela de paradas, quando Átila manobrou sobre Bruno no Bacião, quando restavam 16 minutos. O piloto da RCM foi o primeiro entre os ponteiros a fazer o pit stop. Barrichello, que era o terceiro, entrou no giro seguinte e Átila na volta subsequente.

Ao final da janela, Átila manteve a liderança, com Zonta partindo para a pressão. Casagrande era o terceiro colocado. Marcos Gomes e Diego Nunes completavam o top-5.

Com quatro minutos para o final, Dudu Barrichello rodou e saiu da pista, mas conseguiu retornar. Na última volta, Camilo bateu em Tuca Antoniazi e teve que voltar para os boxes.

Átila Abreu cruzou a linha de chegada em primeiro e deu ao seu novo time a primeira vitória na Stock. Zonta foi o segundo e Casagrande completou o pódio.

A próxima etapa da Stock Car acontece no dia 1º de agosto, em Curitiba.

Resultado final

Pos No. Piloto Equipe Carro 1 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 4 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 5 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 6 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 8 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 9 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 10 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 11 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 12 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 13 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 14 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 15 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 16 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 17 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 19 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 20 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 21 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 22 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 23 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 24 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 25 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 26 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 27 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 28 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 29 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 30 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 31 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 32 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze

