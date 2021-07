A Stock Car Pro Series agitou mais uma vez o cenário do automobilismo brasileiro no fim de semana, com vitórias de Thiago Camilo e Átila Abreu em Cascavel. Mas, apesar de sequer ter chegado ao pódio nas duas corridas, o líder do campeonato permanece sendo Daniel Serra. Gabriel Casagrande, o terceiro colocado nas duas corridas, é o vice.

Cesar Ramos e Ricardo Zonta são os primeiros representantes da Toyota Gazoo Racing, na terceira e quarta posições, respectivamente. Diego Nunes completa o top-5.

Confira como ficou a tabela, após a rodada de Cascavel, a quinta de 2021 (Top-10)

Pos. Piloto Pontos 1 Daniel Serra 160 2 Gabriel Casagrande 156 3 Cesar Ramos 143 4 Ricardo Zonta 141 5 Diego Nunes 128 6 Átila Abreu 127 7 Rubens Barrichello 121 8 Thiago Camilo 115 9 Bruno Baptista 111 10 Denis Navarro 108

Veja como foram as corridas

