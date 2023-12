A Blau Motorsport irá manter os pilotos Allam Khodair e Felipe Fraga para a temporada 2024 da Stock Car. O anúncio oficial foi realizado no final da tarde desta quinta-feira, em Interlagos, palco da grande final do campeonato. O Time Azul também seguirá sob o comando técnico do chefe de equipe Rodolpho Mattheis.



“Retornamos à Stock Car como equipe em 2017 e desde então temos investido cada vez mais na categoria. Os resultados que colhemos esse ano foram muito bons, tanto que estamos na disputa do título deste ano e acredito que 2024 teremos resultados ainda mais expressivos com a continuidade deste time”, afirmou Marcelo Hahn, CEO da Blau Farmacêutica, principal patrocinadora da Blau Motorsport.

Com a renovação para 2024, Khodair vai para a sua sétima temporada com a Blau Motorsport. O apoio da Blau, entretanto, vem de bem antes. O Japonês Voador conta com o apoio da companhia que é referência no segmento farma desde 2007.



“Este é um casamento que deu muito certo. E eu fico muito feliz e realizado por isso. Contar com a confiança e a parceria da Blau e do Marcelo Hahn por tantos anos é uma das grandes conquistas da minha carreira. Estou muito feliz de seguir para mais uma temporada com a Blau Motorsport. Infelizmente 2023 não foi um ano bem complicado para mim, individualmente falando, mas essa equipe já provou seu valor e eu tenho certeza que, juntos, brigaremos por muitas conquistas juntos”, disse o piloto.



Já Felipe Fraga, que retornou à Stock Car este ano após algumas temporadas acelerando somente na Europa e nos Estados Unidos, vai para o seu segundo ano com a Blau Motorsport:

“O projeto da Blau na Stock Car foi um dos principais fatores que me fizeram optar por voltar a correr no Brasil e estou muito empolgado com os resultados que colhemos já neste primeiro ano. Estou brigando pelo bicampeonato. Espero conquistar este título para esse time fantástico que me acolheu e investiu em mim. E também tenho certeza que, ano que vem, estaremos ainda mais fortes e entrosados”.



A parceria técnica com a RMattheis também será mantida para 2024. “Para nós é um grande orgulho ter ao nosso lado uma marca forte e com tanta tradição no automobilismo. A Blau Farmacêutica é uma das maiores investidoras da Stock Car e estamos começando a construir uma história de sucesso juntos. Estamos brigando pelo título deste ano e investiremos ainda mais para chegarmos mais fortes em 2024”, completou Rodolpho Mattheis, chefe de equipe da Blau Motorsport.

Curta a grande final da Stock Car 2023 no Autódromo! Garanta seu INGRESSO agora mesmo.

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!