Stock Car: Bruno Baptista confiante para etapa do Rio de Janeiro

Depois de uma boa recuperação na segunda e última etapa do campeonato, no difícil circuito oval de Goiânia, Bruno Baptista segue confiante para a sua primeira corrida de carro no Rio de Janeiro e também numa pista utilizada por aviões.

Neste domingo (10/04), a partir das 13h20, serão realizadas as duas inéditas corridas dentro de um Aeroporto comercial no país, válidas pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de 2022 da Stock Car Pro Series.

Bruno ocupa atualmente o décimo lugar do certame, com 28 pontos e espera ficar ainda mais próximo de sua meta inicial de terminar o ano entre os cinco primeiros colocados. Com transmissão ao vivo do Motorsport.com, as provas no Rio acontecerão num circuito especialmente construído dentro de uma das maiores pistas do Galeão. É claro que sem atrapalhar ou prejudicar os voos nacionais e internacionais do importante e movimentado aeroporto carioca.

“Esta temporada vem sendo emocionante. Começou com as corridas de duplas, foi para o oval de Goiânia e, agora, para uma pista num aeroporto. A etapa será uma das mais velozes do ano, analisando as características da maior parte do traçado”, adianta Bruno Baptista.

Classificação do campeonato

1 - Gabriel Casagrande - 63 pontos

2 - Thiago Camilo - 62

3 - Rubens Barrichello- 56

4 - Daniel Serra - 54

5 - Cesar Ramos - 46

6 - Gaetano Di Mauro - 41

7 - Julio Campos - 40

8 - Rafael Suzuki - 38

9 - Ricardo Zonta- 31

10 - Bruno Baptista,

Ricardo Mauricio,

Marcos Gomes,

Galid Osman e

Tony Kanaan - 28

15 - Átila Abreu - 27 pontos

16 - Diego Nunes - 24

17 - Allan Kodhair - 22

18 - Sérgio Jimenez - 19

19 - Nelson Piquet Jr - 17

20 - Pedro Cardozo - 15

21 - Guilherme Salas e Denis Navarro - 13

23 - Cacá Bueno - 12

24 - Felipe Baptista - 11

25 - Felipe Massa - 6

26 - Felipe Lapenna - 5

27 - Rodrigo Baptista - 4

28 - Lucas Foresti - 3

29 - Gustavo Frigotto - 2 pontos

Programação:

Sábado, 9 de abril

9h55 – 1º Treino livre do Grupo 1

10h40 – 1º Treino livre do Grupo 2

12h50 – 2º Treino livre do Grupo 1

13h35 – 2º Treino livre do Grupo 2

15h40 – Classificação oficial do grid de largada

Domingo, 10 de abril

13h20 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

