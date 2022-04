Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car se agita para retornar ao Rio de Janeiro após quase uma década, na inovadora pista montada no Aeroporto do Galeão. O inédito traçado de 3.226 metros terá a reta mais longa do calendário e 100% de sua superfície de concreto. Com busca em tirar o máximo dos carros em termos de velocidade de reta e o melhor desempenho dos pneus no piso da pista carioca, o trio de Shell desembarca com a motivação em alta na capital fluminense.

Ricardo Zonta chega com o Toyota Corolla #10 em nono no campeonato, uma posição à frente de Galid Osman, competidor do Chevrolet Cruze #28. Em 15º, o sorocabano Átila Abreu chega com o #51 credenciado por uma escalada de 13 posições no veloz Anel Externo de Goiânia, traçado de personalidade similar ao que se espera no Rio, com 6 das 7 curvas para a direita.

"Voltar ao Rio depois de 10 anos sem provas da Stock Car, em um circuito inédito dentro do aeroporto do Galeão é inovador!", disse Ricardo Zonta. "Será uma etapa bem desafiadora, em função da programação, apenas de dois dias, em que precisaremos ter uma rápida adaptação!".

A rápida adaptação ao circuito será outro fator determinante para sucesso no Rio, uma vez que as atividades de pista estão concentradas no sábado e no domingo e os pilotos terão apenas um shakedown de 10 minutos e dois treinos livres de 35 antes da tomada de tempo. Aqui a experiência do trio da Shell pode fazer a diferença, uma vez que todos têm mais de dez temporadas em suas trajetórias na maior categoria do Brasil.

“Estou animado para o Galeão, estamos em uma boa sequência de resultados, em Goiânia os Toyota sobraram em velocidade de reta, mas no Rio essa diferença tem tudo para ser menor", comentou Galid Osman. "Bastante esperançoso em crescer dentro do campeonato, espero crescer na classificação para chegar no fim do ano com chances de título".

No mesmo sentido, os chefes das equipes Shell-RCM e Shell V-Power contam com seu repertório vitorioso para trabalhar com as equipes de engenharia e entender rapidamente a evolução de aderência do traçado e a reação dos carros com a variação da temperatura do concreto.

A previsão dos tempos de volta é na ordem de 1min04s, o que faz da operação de pit-stops outro elemento chave para as corridas de domingo. As equipes não têm referências do tempo que será gasto no pitlane -então é provável que a parada de box faça o carro perder a volta do líder, a depender de seu posicionamento na pista durante a janela de paradas obrigatórias.

“Voltar a correr no Rio vai ser muito legal, principalmente depois de tanto tempo fora do nosso calendário", disse Átila Abreu. "Sempre foi uma das corridas mais celebradas, uma pena não termos mais Jacarepaguá e um público ainda maior. Correr dentro de um aeroporto é muito legal, principalmente por se tratar de um dos maiores do país".

"Algumas dificuldades que enfrentaremos é com relação ao piso de concreto, é a primeira vez que esse carro da Stock anda nesse tipo de piso, então não teremos como prever o comportamento do carro e o grip do pneu nele. Teremos poucos treinos, apenas dois de 30 minutos, então isso vai mudar muito nossa dinâmica no fim de semana".

"Também encontraremos a maior reta do calendário, uma reta que passaremos da sexta marcha, então é importante acertar bem o carro. Achar as referências em uma pista sem barreira é um desafio, então isso vai ser ainda mais importante. Gosto de andar em lugares e pistas novas, espero que isso nos impulsione no campeonato e nos coloque na briga definitivamente".

Em suma: são muitas variáveis e muitas novidades na Stock Car neste domingo, um verdadeiro jogo de xadrez em altíssima velocidade.

As corridas acontecem a partir das 13h20 de domingo, com transmissão ao vivo em português e inglês pelo Motorsport.com e na televisão pela Band e canais SporTV.

GP do Galeão – Cronograma

Sábado, 9 de abril

08:50 – 09:00 – Shakedown

09:55 – 10:30 – Treino livre 1 – Grupo 1

10:40 – 11:15 – Treino livre 1 – Grupo 2

12:50 – 13:25 – Treino livre 2 – Grupo 1

13:35 – 14:10 – Treino livre 2 – Grupo 2

15:40 – 16:25 – Quali

Domingo, 10 de abril

13:20 – Largada – Corrida 1

13:57 – Largada – Corrida 2

Stock Car – Classificação (top 10):

1. Gabriel Casagrande 63 pontos

2. Thiago Camilo 62

3. Rubens Barrichello 56

4. Daniel Serra 54

5. Cesar Ramos 46

6. Gaetano di Mauro 41

7. Julio Campos 40

8. Rafael Suzuki 38

9. Ricardo Zonta 32

10. Galid Osman 28

15. Átila Abreu 27

