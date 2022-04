Carregar reprodutor de áudio

Bruno Baptista foi o piloto com o maior número de ultrapassagens nas duas corridas do GP do Galeão disputadas neste domingo (10/04), na pista do Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, válidas pela 3ª etapa da Stock Car Pro Series 2022. Ao todo, foram 28 'passadas' do jovem piloto.

O piloto largou em 26º lugar do grid na primeira prova e terminou em 14º lugar na vitória de Daniel Serra e, na segunda, foi para o pódio com brilhante terceiro lugar, subindo com Marcos Gomes em primeiro e Ricardo Maurício em segundo lugar.

No entanto, com penalização de cinco segundos por ultrapassar com bandeira amarela Maurício na penúltima volta da disputa, Gomes caiu para sexto e Ricardo Maurício e Bruno Baptista ficaram, respectivamente, no primeiro e segundo postos da prova, que teve Gaetano di Mauro em terceiro.

“Depois de todos os problemas mecânicos inesperados que tive no meu carro nos treinos livres e oficiais do sábado, só dá para sair destas duas corridas do GP do Galeão satisfeito com uma das minhas melhores atuações na principal categoria do automobilismo brasileiro. Na pista parecia que estava voando de posições na última corrida, já que na primeira prova fiz uma estratégia de economizar push de potência para ficar entre os 15 primeiros", disse Baptista.

"Porém fui muito prejudicado pelas duas entradas do Pace Car que foram muito demoradas e só pude fazer a minha entrada no box quase no fim da disputa. Fiquei em terceiro lugar no pódio, mas penso que o segundo lugar final só veio coroar ainda mais as minhas recuperações. Acredito até que poderia ter vencido a segunda prova se não fosse pelos poucos push que pude usar no final, já que não é possível usar em voltas seguidas", seguiu.

"Aproveito para agradecer a todos do Team RC pelo trabalho importantíssimo que fizeram nos dois dias de disputas”, completou Bruno. Com o 14º lugar na primeira prova e o importante segundo na última, Bruno Baptista subiu do 10º para o oitavo lugar da Stock Car, com 55 pontos acumulados nas três etapas. Foi o oitavo pódio do jovem piloto na categoria. A primeira corrida foi vencida por Daniel Serra, com Mattias Rossi em segundo e Ricardo Maurício em terceiro.

