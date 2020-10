Bruno Baptista venceu, de ponta a ponta, sua primeira corrida da temporada na Stock Car com uma pilotagem segura na prova de abertura do domingo (04), em Cascavel. O paulista da RCM largou da pole position com seu Corolla e só perdeu a liderança no momento que foi aos boxes trocar o pneu traseiro direito, mas recuperou logo depois quando os rivais também pararam.

Bruno exaltou o bom trabalho da equipe no pit stop: “A estratégia da nossa equipe foi toda voltada para a primeira corrida. Mesmo assim, não foi nada fácil conquistar a pole e a vitória. O mínimo de erro numa volta na pista ou no reabastecimento e troca de pneus no box seria o suficiente para não vencer.”

“Felizmente, a equipe trabalhou muito bem e eu consegui a minha primeira vitória numa primeira prova, já que a do ano passado, no Velo Cittá, foi na segunda corrida da etapa”, completou.

