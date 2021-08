Pela segunda vez seguida, Bruno Baptista foi ao Q3 no treino de classificação e largará da sexta posição na primeira das duas provas da sétima etapa da Stock Car Pro Series 2021, que será disputada, a partir das 11h10 deste domingo, Dia dos Pais, no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba.

“Serão provas longas, em que o vácuo fará muita diferença. É de se esperar que sejam tumultuadas, com muitos pilotos no mesmo segundo, e a gente chegando muito veloz nas curvas. Correr no anel externo é um desafio novo para nós, mas estamos confiantes”, diz Bruno Baptista, piloto da equipe RCM Motorsport, que tem apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil e Volt.

Na pole position sairá Rafael Suzuki (50s095), seguido por Daniel Serra (50s200), Gabriel Casagrande (50s313), Ricardo Maurício (50s322), Cacá Bueno (50s397) e Bruno Baptista (50s546).

As duas corridas, no domingo, serão exibidas ao vivo na Band TV, no SporTV2, no Facebook e no canal de YouTube da categoria, no ZoOme, e em mídias de automobilismo como AutoVideos (Facebook e Twitch), CATVE e MotorsportTV.

F1: RUSSELL na Mercedes? PÉREZ fica na RBR? E Bottas? O que esperar do MERCADO de PILOTOS para 2022!

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: