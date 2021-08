O sábado da Stock Car Pro Series é de Rafael Suzuki. O piloto da Full Time Bassani esteve bem posicionado desde os primeiros treinos da manhã e terminou a classificação na frente, garantindo sua primeira pole na categoria.

No Q3, última parte da classificação, que definiu o grid para a sétima etapa da temporada 2021, Suzuki tinha fortes competidores: líder e vice-líder do campeonato, Daniel Serra e Gabriel Casagrande, o atual campeão, Ricardo Maurício, além de Cacá Bueno e Bruno Baptista.

Mas, no final, o piloto da Full Time deixou os demais para trás ao marcar 50s095, mais de um décimo à frente de Serra, que sai em segundo.

Em entrevista ao Motorsport.com após a classificação, Suzuki celebrou a pole e afirmou que, com a posição de largada, mira uma vitória no domingo.

"Estou muito feliz. É claro que a primeira pole é sempre importante. E no ano passado tive também minha primeira vitória".

"Dedico essa pole ao trabalho da equipe. Vínhamos batendo na trave, mesmo sendo mais fortes que no ano passado. E agora encaixou. O carro está fantástico. Fico muito feliz por ter entregue isso hoje".

"E amanhã, é claro, largando da pole, não tem como não pensar em vitórias. Mas o objetivo é fazer duas corridas consistentes".

A sétima etapa da temporada 2021 da Stock Car Pro Series, no anel externo de Curitiba será composto por duas corridas. A primeira está marcada para 11h10 e a segunda 11h48, com transmissão da Band, SporTV, e Motorsport.com.

