Stock Car: Bruno Baptista faz alerta sobre descartes em Cascavel

A Stock Car introduziu em 2020 uma nova regra que faz diferença na atual classificação, na distância de pontos entre os participantes e irá fazer também na decisão do título, conforme adiantou Bruno Baptista, que atualmente ocupa a 11ª posição do certame, com 59 pontos.

“É a nova norma que determina descartes de pontos dos três piores resultados que devem ser mais observada por todos, principalmente a partir destas 5ª e 6ª etapas, neste final de semana, em Cascavel, onde acontecerão 3 corridas que distribuirão 84 pontos”, explicou Baptista.

A nova regra sem poder ser utilizada apenas na última etapa, quando a contagem de pontos será dobrada, com os três descartes, se o campeonato tivesse terminado após as seis corridas de quatro etapas já realizadas, o campeão não seria o atual líder da temporada, Rubens Barrichello, que acumula 105 pontos.

Na realidade, com os descartes, o ex-piloto de Fórmula 1 cai para 63 pontos e para o 4º lugar do campeonato, atrás de Ricardo Zonta, atual vice-líder (100 pontos), que seria o campeão com 82 pontos válidos, seguido por Cesar Ramos, em 2º com 71 e Nelsinho Piquet, o 3º com 68 pontos.

“O novo sistema beneficia mais as vitórias e os resultados de pódios do que a regularidade. No meu caso, por exemplo, com os descartes, mantenho o 11º lugar do campeonato, porém, a minha diferença atual de 46 pontos para o Rubinho cai para 37 em relação ao ponteiro Zonta, com os descartes”, explicou Bruno Baptista.

