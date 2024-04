Cacá Bueno não participará da etapa deste final de semana da Stock Car em Interlagos. Após um acidente no treino livre nesta sexta-feira, ele sentiu fortes dores na região da coluna e foi encaminhado para um hospital em São Paulo (SP) para exames. Lá, foi constatada a fratura na vértebra T4. Com isso, os médicos determinaram o afastamento de Cacá na etapa deste final de semana.

“Foi tudo muito rápido, vi que a roda do carro se soltou e ele levantou bastante e logo que caiu no chão, já sem o amortecimento da roda e da suspensão, tive um impacto muito grande nas costas", relatou Cacá.

"Senti muitas dores e descobrimos na tomografia no hospital a fratura da vértebra T4, o que me impede de competir neste final de semana."

"É muito frustrante ficar de fora da etapa de Interlagos, uma das mais importantes do ano, e agora estou fazendo de tudo para voltar ao grid da Stock Car em Cascavel na etapa do próximo mês”, completou.

