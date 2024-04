Além de Chevrolet e Toyota, a Stock Car Pro Series terá mais duas montadoras a partir do campeonato de 2025, quando a mais importante categoria do automobilismo brasileiro terá também um novo carro.

Nesta sexta-feira foi confirmado que a terceira marca será a Mitsubishi, que trará o modelo Eclipse Cross, para pelo menos nas próximas três temporadas.

A Mitsubishi esteve na Stock Car de 2005 a 2008, com o modelo Lancer. Nessas quatro temporadas foram 48 corridas, dois títulos com Cacá Bueno (2006 e 2007) e 16 vitórias, sendo a primeira com Ingo Hoffmann e a última com Cacá Bueno.

Cacá Bueno campeão de 2006 com Mitsubishi Foto de: Divulgacao

Foram ainda 38 pódios e 37 pilotos, contando também com nomes como Christian Fittipaldi, Ingo Hoffmann, Popó Bueno, Ricardo Maurício, Valdeno Brito entre outros.

“É uma honra poder retornar à Stock Car”, disse Mauro Correia, CEO da Mitsubishi Motors no Brasil. “A Mitsubishi Motors sempre esteve muito ligada ao esporte. Apoiamos o esporte à vela, ciclismo, tênis e, claro, o esporte à motor. Promovemos há 25 anos a Mitsubishi Cup, maior rally cross country de velocidade da América Latina. Retornarmos à Stock Car, categoria que reúne os mais renomados pilotos em atuação no Brasil e ter o Eclipse Cross sendo pilotados por eles é muito importante para a nossa marca. Tenho certeza de que faremos um excelente trabalho dentro dessa categoria tão marcante para o automobilismo brasileiro.”

“Para nós é uma honra poder contar com uma marca que entende e usa o motorsports como plataforma de marketing, desenvolvimento e vendas”, comentou Fernando Julianelli, CEO da Stock Car. “Ter a Mitsubishi de volta ao grid mostra que nosso caminho de mudança de sedãs para SUVs atrai cada vez mais as montadoras a estarem no grid com a maior categoria de automobilismo da América Latina e uma das cinco principais do mundo em carros de turismo.”

