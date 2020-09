Thiago Camilo não deu chances para ninguém no treino ode classificação da corrida 1 da etapa de Londrina da Stock Car. O piloto paulista conquistou neste sábado sua 24ª pole position da carreira, a quinta só em Londrina, liderando a dobradinha da Ipiranga Racing, ao cravar 1min12s078.

Cesar Ramos, que se destacou em São Paulo, foi o segundo colocado, a 0s178 de Camilo. Rafael Suzuki vai abrir a segunda fila, sendo o Toyota terceiro Toyota do grid. ele terá ao seu lado Gabriel Casagrande, o primeiro Chevrolet.

Ricardo Maurício e Rubens Barrichello formarão a terceira fila. O líder do campeonato, Ricardo Zonta, que nesta etapa tem 30 kg a mais em seu carro por causa do lastro de sucesso, será apenas o 12º no grid.

As corridas da Stock Car em Londrina acontecerão neste domingo, às 12h30, horário de Brasília.

Grid de largada

Posição Número Piloto Equipe Carro 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 3 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 4 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 7 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 8 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 9 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 10 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 11 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 12 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 13 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 14 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 15 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 16 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 17 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 18 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 19 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 20 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 21 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 22 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 23 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze

