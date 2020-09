Numa classificação bastante equilibrada em Londrina neste sábado, Ricardo Zonta ficou com a 12ª colocação no grid de largada da primeira prova da rodada dupla pela quarta etapa da Stock Car 2020.

Já Átila Abreu fecha a oitava fila no grid da corrida 1, em 16º lugar, com Galid Osman terminando a classificação na 19ª colocação, e Gaetano di Mauro ficando com o 22º lugar no grid de largada.

Líder do campeonato, Zonta foi o único piloto da Shell a avançar ao Q2, em 13º. Já Átila ficou fora da parte final do treino por apenas 0s020, enquanto Galid foi eliminado por 0s1, e Gaetano, por 0s3.

Na parte final do treino, o lastro de performance de 30 quilos carregado pelo paranaense voltou a dificultar o piloto da Shell, que evoluiu apenas uma posição em relação ao alcançado no Q1.

“Estamos bastante atrás, evoluímos o carro, eu também evoluí nos pontos de freada em que eu estava perdendo. Mas ainda faltou algumas coisinhas para melhorar. Vamos analisar tudo para na corrida ter um carro constante e que consiga cuidar do desgaste dos pneus, que será muito agressivo", afirmou Zonta, da Shell RCM.

Átila também falou: “Nosso carro é sempre muito traseiro, mesmo no treino pela manhã, com a temperatura mais baixa, então perco muita aderência na entrada de curva, o que me obriga a parar muito para poder contornar. Esse é o nosso maior problema, com a temperatura mais alta, potencializa mais."

"As voltas não se encaixaram, na última volta fui um pouquinho atrapalhado. Talvez fossem os 0s020 que faltaram para entrar no Q2 mas também não conseguiria ir muito para a frente, dado o equilíbrio do carro. Temos de melhorar para a corrida e, dentro da estratégia, e tentar sair com uma boa pontuação para o campeonato", completou o piloto da Shell V-Power Crown Racing.

Seu companheiro, Galid foi outro a avaliar o treino de classificação: “O quali foi ruim, andamos para trás. Do treino da manhã para a classificação, subiu muito a temperatura da pista, e o carro ficou muito traseiro. Dos quatro carros da equipe, três não passaram para o Q1. Vamos tentar fazer uma boa corrida 1 para ficar entre os dez primeiros e inverter o grid. O plano é usar o mínimo de pushes e fazer uma corrida 2 forte. Não tem outra estratégia a não ser essa.”

Competidor da Shell Vogel, Gaetano disse: “Está bem complicado. Não tivemos performance em nenhum momento, ainda estamos tentando buscar qual é o problema, mas ainda não tem nenhuma solução. Agora é pensar em alguma estratégia para tentar pontuar e ver o que dá.”

Os pilotos largam para a primeira corrida da rodada dupla às 12h30. Já a segunda prova, com grid invertido entre os dez primeiros colocados da prova anterior, começará às 13h25. O canal por assinatura SporTV 2 transmite as duas corridas ao vivo.