A Stock Car realizou neste sábado (15) o treino classificatório para a corrida 1 da etapa de Interlagos e Gabriel Casagrande foi o grande nome desta tarde. O piloto do carro #83 fez 1min39s800 durante o Q3 e assim ganhou o direito de largar à frente.

Por míseros 0s005 apareceu Allam Khodair, que chegou a liderar um dos treinos livres neste sábado. A segunda fila será composta por Diego Nunes e Daniel Serra e a terceira terá Thiago Camilo e Rubens Barrichello.

Entre os outros nomes de destaque, Felipe Massa será apenas o 23º no grid de largada, enquanto Tony Kanaan será o 28º e Nelsinho Piquet o 29º.

O português António Félix da Costa chegou a rodar e conseguiu apenas a 18ª posição.

O Treino

O primeiro grupo do Q1 teve Gabriel Casagrande como o mais veloz, cravando 1min39s496, a melhor marca de todo o fim de semana. No segundo grupo, António Félix da Costa, que brigava para entrar entre os 15 primeiros, rodou no final da reta oposta. O português será apenas o 18º neste domingo.

Casagrande manteve seu tempo intacto, e com ele avançaram para o Q2, Cesar Ramos, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Bruno Baptista, Beto Monteiro, Daniel Serra, Allam Khodair, Marcos Gomes, Átila Abreu, Cacá Bueno, Denis Navarro, Rubens Barrichello, Diego Nunes e Rafael Suzuki.

No Q2, Casagrande manteve boa performance e fez 1min39s623, se qualificando para o Q3. Com ele foram: Khodair, Serra, Camilo, Barrichello e Nunes.

Na decisão do Q3, Khodair começou na frente, com 1min39s805, seguido de Casagrande e Nunes. Mas o piloto da AMattheis Vogel Motorsport conseguiu confirmar sua grande tarde e cravou 1min39s800, conquistando a pole position para a prova deste domingo. Khodair ficou a 0s005 do carro #83 e estará na primeira fila. A segunda linha será de Diego Nunes e Daniel Serra e a terceira com Thiago Camilo e Rubens Barrichello.

A largada para a corrida 1 da etapa de Interlagos da Stock Car acontece neste domingo, às 111h15, horário de Brasília, com transmissão AO VIVO do Motorsport.com.

Grid de Largada

Pos. Número Piloto 1 83 Gabriel Casagrande 2 18 Allam Khodair 3 70 Diego Nunes 4 29 Daniel Serra 5 21 Thiago Camilo 6 111 Rubens Barrichello 7 80 Marcos Gomes 8 30 Cesar Ramos 9 10 Ricardo Zonta 10 44 Bruno Baptista 11 88 Beto Monteiro 12 5 Denis Navarro 13 8 Rafael Suzuki 14 51 Átila Abreu 15 0 Cacá Bueno 16 28 Galid Osman 17 43 Pedro Cardoso 18 13 Félix da Costa 19 9 Guga Lima 20 110 Felipe Lapenna 21 16 Christian Hahn 22 73 Sergio Jimenez 23 91 Felipe Massa 24 117 Matias Rossi 25 4 Julio Campos 26 12 Lucas Foresti 27 11 Gaetano di Mauro 28 48 Tony Kanaan 29 33 Nelson Piquet Jr 30 86 Gustavo Frigotto 31 85 Guilherme Salas 32 54 Tuca Antoniazi

Veja como foi o treino de classificação:

