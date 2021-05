O sábado da Stock Car Pro Series continuou com o segundo treino livre realizado em Interlagos, antes do classificatório desta tarde. O representante da Blau Motorsport, Allam Khodair foi o mais veloz da sessão, conseguindo também ser o mais rápido do fim de semana até agora.

O piloto que completa 40 anos hoje cravou 1min39s692, ficando à frente de Daniel Serra por 0s287. O atual líder do campeonato conseguiu o segundo posto já com o cronômetro zerado, e desbancou Guilherme Salas, que esteve à frente em boa parte da sessão. Lucas Foresti e Diego Nunes completaram o top-5.

Mesmo podendo utilizar o primeiro pacote de atualizações, os Toyotas não estiveram com tantos representantes no topo da tabela de tempos. O melhor deles foi Ricardo Zonta, justamente na 10ª posição.

António Félix da Costa foi o 17º, Rubens Barrichello o 19º, Tony Kanaan o 25º, Felipe Massa o 26º e Nelsinho Piquet terminou em 27º, entre os nomes mais famosos da maior categoria do automobilismo brasileiro.

O treino de classificação da etapa de Interlagos da Stock Car acontece neste sábado, às 15h20, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultados do TL2

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:39.692 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.287 3 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.371 4 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.403 5 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.458 6 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.590 7 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.616 8 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 0.618 9 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 0.629 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.631 11 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.635 12 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.680 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.691 14 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.720 15 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.792 16 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.841 17 13 Félix da Costa Eurofarma-RC Cruze 1.002 18 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1.058 19 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1.095 20 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1.164 21 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1.168 22 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1.181 23 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1.217 24 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1.225 25 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1.324 26 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1.327 27 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 1.516 28 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 1.802 29 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1.824 30 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1.941 31 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 2.085 32 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 3.296

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.