A décima etapa da Stock Car Pro Series acontece neste fim de semana, no interior de São Paulo. O Velocitta recebe o antepenúltimo evento da principal categoria do ano em 2021, em um momento que promete ser fundamental para a luta pelo título.

Após a rodada dupla em Goiânia, tivemos mudança na ponta da tabela. Gabriel Casagrande é o novo líder, com 278, tendo Daniel Serra em segundo, com 262. Rubens Barrichello é o terceiro, com 234 pontos, apenas três à frente de Ricardo Maurício, que fez história na passagem pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com 218, Cesar Ramos fecha o top 5.

O treino de classificação e as duas corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, com as opções em inglês e russo.

Confira os horários da etapa de Curitiba

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 10h Treino Livre 2 Sábado 12h30 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 15h Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 13h48 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

