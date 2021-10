Stock Car: Etapa no Velocitta será decisiva para Bruno Baptista

No próximo fim de semana a Stock Car Pro Series voltará à pista no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, para a disputa da 10ª e antepenúltima etapa da temporada 2021. Bruno Baptista chega na 10ª posição do campeonato, e se mantém aguerrido, a despeito de ter ficado mais longe do seu objetivo de ser campeão.

“Vamos dispostos a fazer boas corridas e terminar na frente. O Velocitta é o circuito em que venci pela primeira vez na Stock Car, logo na minha segunda temporada, em 2019, e sempre tentarei ganhar de novo quando correr lá”, disse Baptista.

De certa forma, as corridas no Velocitta serão decisivas para os planos do piloto, que saiu da primeira etapa em quarto lugar no campeonato, empatou com Daniel Serra, então líder do certame, após a segunda etapa, e tinha em mente brigar pelo título de campeão da Stock Car Pro Series.

Atualmente, 10º colocado, Bruno soma 184 pontos, e está a 94 pontos do líder Gabriel Casagrande, que tem 278. Com os quatro descartes que todos farão, hoje ele continuaria com esses 184 pontos, pois tem quatro corridas sem pontuação, as duas da quarta etapa no Veloccita e as duas da nona etapa em Goiânia, e estaria em 9º lugar no campeonato, a 87 pontos de Casagrande, que, com os descartes, hoje teria 271.

Nas próximas três etapas, 168 pontos estarão em jogo: 30 por cada vitória nas primeiras corridas, 24 por cada vitória nas segundas corridas, e dois pontos por cada pole position das primeiras provas. Assim, matematicamente, Bruno ainda tem chances de brigar pelo título. Mas, na prática, precisaria somar pontos elevados agora e nas quatro corridas das etapas seguintes.

“Eu pretendo terminar o ano da forma como comecei, no top-5. Pelo menos sem os problemas do carro, como ocorreu justamente no Velocitta, na quarta etapa, e na última etapa, a nona, em Goiânia, que me levaram da sexta para a décima posição no campeonato”, comentou.

“Temos que ser realistas. Ficou mais difícil atingir nosso objetivo inicial. Então, continuaremos na briga para estar entre os cinco primeiros, acumulando mais experiência para tentar o título de novo na próxima temporada.”

As atividades da décima etapa da Stock Car Pro Series na pista terão início no sábado, 23, com treinos e classificação. As corridas serão disputadas no domingo, 24.

