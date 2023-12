Chegou a hora! Neste fim de semana, a Stock Car Pro Series volta a Interlagos para a 12ª e última etapa da temporada 2023, que definirá o grande campeão da principal categoria do automobilismo nacional.

A classificação e as duas corridas deste fim de semana distribuirão um total de 56 pontos. Isso deixa sete pilotos ainda vivos na luta pelo título.

Na ponta da tabela e em busca do bicampeonato está Gabriel Casagrande, com 286 pontos. O paranaense é seguido de perto pelo tricampeão Daniel Serra com 270. Outro campeão, Felipe Fraga, é o terceiro com 253. Líder na primeira parte do campeonato, Thiago Camilo é o quarto com 250.

Ainda com chances matemáticas, mas mais distantes de Casagrande estão Rafael Suzuki, com 243 pontos, em sua melhor temporada na categoria, o bicampeão Rubens Barrichello com 239 e, para fechar, está Ricardo Zonta com 237.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino de classificação e as duas corridas no domingo.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 11h - Treino Livre 1 Sexta-feira 13h - Treino Livre 2 Sábado 08h35 YouTube da categoria Classificação Sábado 12h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 14h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 15h10 Motorsport.com e Motorsport.tv