Stock Car: Barrichello supera Zonta e é pole no Velocitta

A etapa do Velocitta vem sendo o ponto de partida da recuperação de Rubens Barrichello e da equipe Full Time na Stock Car em 2021. Após herdar a vitória na corrida 2 deste sábado, o campeão de 2014 conquistou na manhã deste domingo a pole position para a corrida 1 da quarta etapa do campeonato.

Rubinho cravou 1min31s267 durante o Q3 e superou em 0s049 outro piloto que está bem no fim de semana em Mogi-Guaçu, Ricardo Zonta.

A segunda fila será formada por Diego Nunes e Daniel Serra, com Gabriel Casagrande e Allam Khodair na terceira linha.

O atual campeão, Ricardo Maurício, será o sétimo no grid. Felipe Massa o 17º, Nelsinho Piquet o 22º e Tony Kanaan o 28º.

A corrida 1 acontece neste domingo, às 13h10, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Pos. Núm. Piloto Equipe Carro Tempo 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:31.267 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:31.316 3 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:31.382 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:31.531 5 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:31.741 6 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:31.791 7 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:31.550 8 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:31.604 9 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:31.677 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:31.684 11 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:31.723 12 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:31.733 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:31.830 14 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:31.961 15 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:32.039 16 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:31.619 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:31.638 18 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:31.661 19 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:31.663 20 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:31.683 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:31.698 22 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 1:31.700 23 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:31.860 24 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:31.866 25 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:32.077 26 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:32.099 27 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.165 28 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:32.916 29 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:33.204 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:33.257 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:40.531

Veja como foi

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.