Depois de uma sexta-feira em que nem todos os pilotos foram para pista por problemas nos novos SUVs, Gaetano di Mauro, da Eurofarma RC, manteve a boa performance e foi o mais rápido do TL4 da Stock Car em Interlagos. que aconteceu na manhã de sábado (3), marcando tempo de 1min37s209 com o Mitsubishi Eclipse Cross #11.

Lucas Foresti, que corre com o Chevrolet Tracker #12 da A. Mattheis Vogel, e Allan Khodair, com o Mitsubishi Eclipse Cross #18 da Blau Motorsport, completaram o top 3, com 1min37s650 e 1min37s650, respectivamente.

A sessão teve duas bandeiras vermelhas, com a última decretando o fim antecipado da sessão em Interlagos.

Apenas três pilotos não foram para a pista: a dupla da Crown Racing Arthur Leist e Júlio Campos e Helio Castroneves, com o Chevrolet da RTR.

Confira a tabela de tempos do TL4:

Posição Número do Carro Piloto Melhor volta 1 #11 Gaetano Di Mauro 1min37s206 2 #12 Lucas Foresti 1min37s650 3 #18 Allam Khodair 1min37s717 4 #83 Gabriel Casagrande 1min38s082 5 #121 Felipe Baptista 1min38s166 6 #10 Ricardo Zonta 1min38s246 7 #07 Joao Paulo de Oliveira 1min38s292 8 #117 Thiago Camilo 1min38s294 9 #8 Bruno Baptista 1min38s316 10 #0 Caca Bueno 1min38s386 11 #44 Vicente Orige 1min38s406 12 #38 Zezinho Muggiati 1min38s507 13 #29 Daniel Serra 1min38s612 14 #88 Felipe Fraga 1min38s731 15 #95 Lucas Kohl 1min38s992 16 #30 Cesar Ramos 1min39s299 17 #1 Arthur Gama 1min40s005 18 #51 Atila Abreu 1min41s012 19 #111 Rubens Barrichello 1min41s342 20 #301 Rafael Reis 1min41s578 21 #17 Rafael Suzuki 1min42s093 22 #90 Ricardo Mauricio 1min43s293 23 #33 Nelson Piquet Jr 1min44s863 24 #777 Denis Navarro 1min45s007 25 #85 Guilherme Salas 1min45s087 26 #73 Enzo Elias 1min48s275 27 #19 Felipe Massa 1min50s392 28 #21 Gianluca Petecof 1min52s797 29 #4 Julio Campos — 30 #3 Helio Castroneves — 31 #81 Arthur Leist —

