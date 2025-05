A Stock Car anunciou modificações na programação do sábado (3) e domingo (4) da etapa de abertura da temporada 2025, em Interlagos (SP). Além disso, a tradicional categoria do automobilismo brasileiro também revelou mudanças no sistema de pontuação, no pit stop e no push-to-pass.

Após cancelamento das primeiras sessões por problemas com os novos SUVs e um único treino livre de 1h30 em que a maioria dos pilotos não foi para pista, a promotora do evento divulgou os novos horários.

No sábado, o TL4, que será de 50 minutos, terá seu início às 8h50. Mais tarde, às 11h25, ocorre a última sessão de treinos livres do final de semana. Já o treino classificatório que definirá o grid da corrida de domingo irá acontecer às 15h35.

Até o momento, a corrida de domingo em São Paulo mantém o horário programado, às 12h10.

Alterações na prova

Já o sistema de pontos será reduzido, com o vencedor da prova ganhando 30 pontos, diminuindo um ponto para cada posição abaixo até o 31º, que não ganha pontos a menos que complete 75% da etapa.

Outra modificação para a etapa de Interlagos foi em relação aos pit stops, que deixam de ser obrigatórios, assim como os procedimentos obrigatórios.

O sistema de push-to-pass (de ultrapassagem) também foi alterado. Confira a nova redação do artigo 12 do regulamento.

"Utilização da Potência Extra se dará somente em regime de prova. Com o propósito de melhorar as oportunidades de ultrapassagens durante as provas, a potência extra, somente poderá estar operante, após o piloto completar a primeira volta, após a largada e relargadas de cada prova".

"A Potência Extra seguirá a seguinte configuração, para as etapas em questão:

13 acionamentos para Potência Extra (push-to-pass)

05 segundos de Retardo (“delay”)

15 segundos de Duração da Potência Extra

0 segundos de Bloqueio para o próximo acionamento

Para os pilotos Rookie [novatos] será disponibilizado 2 Push a mais.

O Fan Push será de 2 push para cada vencedor do Fan Push".

