Stock Car é força do interior no automobilismo nacional

É possível dizer que o interior é a mola-mestra da Stock Car Pro Series, a maior categoria do automobilismo no Brasil. Na temporada 2023, cinco das 12 etapas do campeonato são em circuitos interioranos, sendo uma delas neste fim de semana (5 e 6 de agosto) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, a 170 km de São Paulo.

E nada menos que 27 dos 31 carros do grid, ou 87,1% do total, são preparados por equipes baseadas fora das capitais, provando a grande força do interior do país.

Além do Velocitta, que será sede de duas etapas no campeonato, já foram realizadas rodadas fora de capitais no Autódromo de Tarumã (em Viamão, no Rio Grande do Sul) e em Cascavel (no Oeste do Paraná). Haverá ainda uma outra etapa em terras gaúchas, no Velopark, localizado em Nova Santa Rita.

Entre as equipes do grid, somente duas têm suas sedes nas principais cidades dos seus respectivos estados: a Scuderia Charelli, em São Paulo, e a Pole Motorsport, em Curitiba.

O interior paulista chama a atenção, abrigando um total de cinco equipes. Com cinco carros, das equipes Mobil Ale (Rubens e Dudu Barrichello), Texaco Racing (Tony Kanaan) e Full Time Sports (Matías Rossi e Gianluca Petecof), a operação está baseada em Vinhedo.

Já a cidade de Americana, a 125 km da capital paulista, é sede das equipes Lubrax Podium (Felipe Massa e Julio Campos) e Crown Racing (Nelson Piquet Jr. e Enzo Elias), somando quatro carros.

Na área de influência de São Paulo, mas não na capital, estão baseadas as equipes KTF (em Cotia e com os pilotos Cacá Bueno, Rodrigo Baptista, Guilherme Salas e Felipe Baptista), Cavaleiro Sports (Guarulhos, com Marcos Gomes e Denis Navarro) e Hot Car Competições (Cajamar, com Gaetano Di Mauro e Lucas Kohl).

No Paraná, as equipes coirmãs Eurofarma RC e RCM Motorsport estão localizadas no município de Pinhais, somando quatro carros, pilotados por Daniel Serra, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta e Bruno Baptista.

A serrana Petrópolis, no Rio de Janeiro, é reconhecida há anos como um dos grandes centros da Stock Car e reúne três times, que colocam no total seis carros nesta temporada: A.Mattheis Vogel (Gabriel Casagrande e Lucas Foresti), Ipiranga Racing (Thiago Camilo e Cesar Ramos) e Blau Motorsport (Allam Khodair e Felipe Fraga).

A base das estrelas

Alguns dos principais e mais famosos pilotos da Stock Car em ação no grid atual correm por equipes que são sediadas fora das capitais. Três pilotos com passagens pela Fórmula 1 e um campeão da Indy representam times localizados no interior paulista.

Rubens Barrichello corre pela Mobil Ale, enquanto Tony Kanaan representa a Texaco Racing, estruturadas em Vinhedo. Felipe Massa representa a Lubrax Podium Stock Car Team, sediada em Americana, assim como a Crown Racing, que tem em Nelson Piquet Jr. um dos seus pilotos. Também com trajetória na Fórmula 1, Ricardo Zonta defende a RCM Motorsport, com base em Pinhais (PR).

Stock Car Pro Series, temporada 2023 - Sedes das equipes:

Americana (SP)

Crown Racing (2 carros, Enzo Elias e Nelson Piquet Jr.)

Lubrax Podium Stock Car Team (2 carros, Felipe Massa e Julio Campos)

Cajamar (SP)

Hot Car Competições (2 carros, Gaetano Di Mauro e Lucas Kohl)

Cotia (SP)

KTF Sports (2 carros, Cacá Bueno e Rodrigo Baptista)

KTF Racing (2 carros, Felipe Baptista e Guilherme Salas)

Curitiba (PR)

Pole Motorsport (2 carros, Átila Abreu e Rafael Suzuki)

Guarulhos (SP)

Cavaleiro Sports (2 carros, Denis Navarro e Marcos Gomes)

Petrópolis (RJ)

A.Mattheis Vogel (2 carros, Gabriel Casagrande e Lucas Foresti)

Blau Motorsport (2 carros, Allam Khodair e Felipe Fraga)

Ipiranga Racing (2 carros, Cesar Ramos e Thiago Camilo)

Pinhais (PR)

Eurofarma RC (2 carros, Daniel Serra e Ricardo Maurício)

RCM Motorsport (2 carros, Bruno Baptista e Ricardo Zonta)

São Paulo (SP)

Scuderia Chiarelli (2 carros, Raphael Teixeira e Sergio Jimenez)

Vinhedo (SP)

Full Time Sports (2 carros, Gianluca Petecof e Matías Rossi)

Mobil Ale (2 carros, Dudu Barrichello e Rubens Barrichello)

Texaco Racing (1 carro, Tony Kanaan)

Os pilotos da Stock Car 2023 oriundos do interior no Brasil

Átila Abreu – Sorocaba (SP)

Cesar Ramos – Novo Hamburgo (RS)

Felipe Fraga – Jacundá (PA)

Gabriel Casagrande – Francisco Beltrão (PR)

Guilherme Salas – Jundiaí (SP)

Lucas Kohl – Santa Cruz do Sul (RS)

Marcos Gomes – Ribeirão Preto (SP)

Sergio Jimenez – Piedade (SP)

