Stock Car: Enzo Elias abre segunda temporada completa em Goiânia

Enzo Elias está de volta para sua segunda temporada completa na Stock Car Pro Series. O brasiliense que estreou como piloto regular da principal categoria do automobilismo nacional em 2023, retorna ao grid novamente, novamente com o Toyota Corolla #28 preparado pela Crown Racing.

A categoria vem com novidades importantes para a temporada de 2024, aplicando um grande número de mudanças no formato do fim de semana, que animaram o jovem piloto, vencedor da bateria de convidados na Corrida de Duplas em 2022 ao lado de Galid Osman.

O domingo deixou de receber duas provas de 30 minutos +1 volta e agora o fim de semana conta com shake down e treinos livres na sexta, classificação e uma corrida sprint de 30 minutos no sábado e a corrida principal, de 50 minutos no domingo. A primeira prova do fim de semana tem inversão dos 12 primeiros colocados do classificatório e a corrida do domingo é formada pela ordem final do classificatório.

O piloto de 22 anos indicou a importância dos treinos classificatórios neste novo formato de organização da etapa para um bom desempenho na temporada e aposta no retrospecto positivo de classificações- ele superou o companheiro de equipe em sete das 12 classificações em 2023, para brigar por pódios e vitórias.

Apesar de um regulamento completamente novo, Enzo chega confiante para o ano. Mais experiente com os V8 da principal categoria do país, Elias aposta na bagagem adquirida em sua primeira temporada completa para se colocar de vez na briga na parte superior da tabela de classificação.

A Stock Car abre as atividades de pista para sua primeira etapa do ano com três atividades na sexta-feira, sendo o shakedown e os dois treinos livres. O sábado é dedicado ao classificatório e a corrida Sprint de 30 minutos +1 volta e no domingo a corrida principal de 50 minutos +1 volta.

"Feliz em estar de volta para meu segundo ano completo na Stock Car e muito feliz também pela renovação da parceria junto ao Banco BRB. É um ano importante para a categoria com as mudanças de regulamento que trouxeram para 2024. Deixamos de ter duas corridas no domingo para uma no sábado de 30 minutos e uma no domingo de 50. As regras da parada no box também mudaram e isso vai mexer ainda mais com as estratégias ao longo da prova e isso me deixou muito animado, assim como deixou a equipe também.”

“Minhas expectativas para a temporada estão altíssimas, fizemos grandes mudanças no desenvolvimento do carro ao longo da pré-temporada e entendemos que o classificatório vai ser ainda mais importante do que no ano passado e isso traz bons pensamentos para nós, afinal o carro performou bem no quali ao longo do último ano, consegui superar meu companheiro em 7 das 12 corridas. A experiência adquirida ao longo de um ano completo na Stock Car traz uma confiança ainda maior para o trabalho, isso nos dá ainda mais bagagem em como lidar com desenvolvimento dentro do próprio fim de semana e com outros fatores que enfrentamos ao longo da primeira temporada. Consegui parar no fim da temporada e absorver todas as vivências de 2023 e estou pronto para voltar para dentro do carro e fazer uma ótima temporada junto com a Crown Racing."

RICO PENTEADO analisa PRÉ-TEMPORADA no Bahrein e diz se teremos novo PASSEIO da Red Bull na F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!