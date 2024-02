Depois de quase três meses de pausa, chegou a hora da Stock Car voltar a acelerar. A estreia da temporada 2024 será no próximo fim de semana, dias 02 e 03 de março, e o autódromo de Goiânia será palco da primeira etapa do ano com muitas novidades. De casa nova, o jovem Felipe Baptista, novo representante da Texaco Racing, está bastante animado com as mudanças no regulamento da categoria e muito motivado com todo o potencial de sua equipe. A expectativa é brigar por vitórias e pódios, desde a primeira etapa.

Ano novo, tudo novo na Stock Car. A categoria divulgou um novo regulamento que seguirá com a disputa de duas corridas no fim de semana, porém, a partir de agora, será uma corrida no estilo Sprint realizada no sábado, com duração de 30 minutos, e outra, a corrida Principal, a ser disputada no domingo, com 50 minutos. O novo formato exigirá ainda mais da estratégia de pilotos e equipes, e proporcionará mais emoção aos fãs. A pontuação distribuída na etapa também mudou, agora são 135 pontos em jogos, sendo que a Corrida Sprint vale 55 pontos ao vencedor, enquanto a Principal soma 80 a quem vencer. Os pits stops serão mantidos e na Sprint é obrigatória a troca de ao menos um pneu, já na Principal devem ser trocados dois pneus. O abastecimento deixou de ser obrigatório.

Com tantas novidades no regulamento, somadas à mudança de equipe, e sendo patrocinado por uma marca global, como a Texaco, Felipe Baptista comenta as alterações e revela como estão suas expectativas para a etapa inaugural de 2024.

“Para mim as mudanças no regulamento foram muito positivas, mas temos que ver na prática como vai funcionar. Minhas expectativas são gigantes. Estou muito animado para essa primeira etapa. O carro tem potencial enorme nesta pista de Goiânia. E, acredito que vamos conseguir equilibrar muito bem o desempenho do equipamento, o trabalho da equipe Texaco Racing, com todo o suporte do experiente William Lube, e o que eu tenho para entregar de velocidade e resultado neste traçado. Nosso foco é buscar a vitória e conquistar o máximo de pontos possíveis para começar bem o campeonato”, salienta animado o piloto da Texaco Racing, de 20 anos.

William Lube, chefe da equipe Texaco Racing, também comenta sobre as mudanças.

“Eu, particularmente, gosto mais das corridas reunidas em um único dia, mas isso é meu gosto pessoal. São muitas novidades e vamos trabalhar para nos adequarmos rapidamente às mudanças, com o compromisso de dosar muito bem as estratégias, especialmente na questão dos pneus. Vamos focar em entregar o melhor equipamento ao Felipe, para que juntos possamos brigar pelas vitórias e pódios”, destaca o chefe da equipe.

Outra mudança significativa em 2024 está na classificação. A disputa pela pole position seguirá com três fases: Q1, Q2 e Q3. No sábado, o Q1 terá dois grupos de 16 carros, que lutarão pelas 20 vagas disponíveis no Q2 (passam dez de cada grupo). No Q2, o grupo de 20 carros segue simultaneamente na pista, e destes, apenas os oito mais rápidos avançam ao Q3 que vão definir o pole position. Com os tempos definidos, o grid terá uma versão para cada corrida, sendo os 12 primeiros colocados invertidos na Corrida Sprint, ou seja, o 12º larga na frente, o 11º em segundo e assim por diante. Para a Corrida Principal valerá a formação original registrada no classificatório. O pole position continua garantindo dois pontos.

Recurso que fez sucesso na última temporada, e permite que os fãs ‘ajudem’ seus pilotos favoritos, o Fan Push seguirá na temporada atual, e poderá ser utilizado nas duas corridas. A quantidade será definida pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) de acordo com cada autódromo, porém o tempo de aplicação da potência extra será menor.

“Acredito que o novo formato vai destacar quem realmente é rápido, tem bom ritmo, velocidade e sabe dosar bem a estratégia de poupar os pneus e de utilizar de maneira eficiente os pushs. Estou ansioso para voltar a acelerar”, encerra o dono do Corolla #121.

