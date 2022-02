Carregar reprodutor de áudio

Depois de ver a vitória escapar duas vezes em Interlagos na temporada 2021 por motivos alheios à sua atuação, Galid Osman enfim pode comemorar sua primeira vitória como piloto Shell. O titular do Chevrolet Cruze #28 finalizou a primeira bateria da Corrida de Duplas em oitavo e viu seu convidado, o campeão da Porsche Cup Enzo Elias, receber a bandeirada em primeiro lugar na corrida 2.

A dupla Ricardo Zonta e Danilo Dirani também teve grande jornada, finalizando a corrida 1 em quinto e a segunda em sétimo. Como consequência, os titulares dos carros #28 e #10 estão entre os cinco mais bem colocados no campeonato. Galid é quarto, com 25 pontos, Zonta é quinto, com 23.

Galid disse: “Tanto eu quanto Enzo fizemos um ótimo fim de semana, estávamos rápidos em todas as sessões de treino. Infelizmente entrou a primeira marcha na corrida 1 quando tentei passar o Daniel Serra e acabei rodando. Mesmo assim consegui entregar o carro na oitava posição, que deu a chance de o Enzo largar em terceiro lugar. Ele fez uma corrida brilhante, ritmo muito forte. Agradeço a ele pelo profissionalismo e pelo trabalho feito aqui em Interlagos, começamos o ano bem e com bons pontos aqui. Aliás o Enzo já está convidado para voltar a correr comigo ano que vem.”

Enzo afirmou: “Só tenho a agradecer pela oportunidade que a Shell me proporcionou. Sou extremamente grato em poder fazer desse grid cheio e tão competitivo e ainda mais vencendo na minha estreia na categoria. Obrigado ao Galid e à Pole pelo convite, ao pessoal da Shell e, principalmente, ao meu pai. Sempre sonhei em correr com a concha da Shell e fico contente demais com a experiência que vivemos juntos hoje.”

Átila Abreu e Renan Guerra protagonizaram jornada de recuperação. Depois do 23º lugar no quali, o #51 terminou a primeira bateria com Átila em 11º e a segunda com Renan em 13º. O competidor sorocabano é 11º colocado no campeonato, com os 12 pontos acumulados em São Paulo.

Átila avaliou: “Largar de trás é sempre complicado, mas sabia que precisava tentar uma boa largada para chegar entre os 10 e conseguir uma boa posição de largada para o Renan na segunda corrida. Consegui fazer a minha parte, posicionar bem, fazer um bom pit e entregar o carro para ele. Infelizmente não tinha ritmo para a corrida, tomava muito de reta, acabei ficando vendido na corrida. Consegui uma boa estratégia e entregar na 11ª posição com um bom uso de push. Renan fez uma ótima largada, subiu para a quinta posição. Mas, a falta de ritmo apareceu para ele também, ficou claro que ele ficou lá sofrendo e vendido com os adversários em condições mais favoráveis. Quando eu estou nessa situação, sei quem são meus adversários, a corrida de convidados é só essa, todos correm para se provarem. Ainda mais tomou uns toques ao longo da prova. Renan fez um baita fim de semana, agradeço a ele, sei que ficou um pouco chateado com o resultado final, mas ele foi muito bem. Agora vamos entender o motivo do carro não estar andando tanto de reta. Poderíamos ter brigado por coisas melhores, agora precisamos entender para melhorar.”

Guerra: “Foi um fim de semana muito bom em estar aqui na Stock Car. Consegui uma boa largada, pulando para a quinta posição. Mas, o carro não tinha pace para disputar e seguir no pelotão da frente. Os toques também prejudicaram um pouco minha corrida, mutia disputa porta com porta. Agradeço ao trabalho da Pole Motorsport pelo ótimo trabalho ao longo dessa etapa, ao Átila e a Shell pelo convite de poder estar aqui andando na Stock Car.”

As corridas

Na largada, Galid defendeu a linha interna e contornou a segunda perna do S do Senna em quarto. Zonta fechou a primeira volta já em sétimo, favorecido por uma boa largada. E Átila, também negociando bem os espaços na volta inaugural, já havia saltado de 21º para 14º.

Quando foi aberta a janela obrigatória de pit-stops, na volta 6, o trio da Shell aparecia nas mesmas posições. Galid então emparelhou com Daniel Serra no fim da reta Oposta e freou o carro na parte suja da pista, perdendo a melhor tangência. Ele passou além da zebra e retorno à prova ainda no top10.

O trabalho de pit-stop dos três carros foi eficiente e, com o pelotão reordenado após a janela de paradas, Zonta vinha em sexto, Galid em 11º e Átila em 14º.

Na 15ª volta, o carro #28 entrou no top 10. Duas voltas mais tarde, Zonta foi sagaz no uso do botão de ultrapassagem e numa só manobra deixou dois concorrentes para trás, avançando.

Galid ainda conquistou mais duas posições nas voltas finais, fechando a corrida em oitavo -- três posições atrás do ex-F1 com o Corolla #10.

Átila continuou avançando e fechou a prova com um total de dez posições conquistadas, em 11º.

Com a inversão de grid, Enzo Elias partiu em terceiro com o carro #28, Danilo Dirani em sexto com o #10 e Renan Guerra em 11º com o #51.

Guerra brilhou na largada, saltando para quinto. Enzo conservou o terceiro posto e Dirani fechou a volta inicial em sétimo.

Enzo tentava buscar o líder e tinha mais de 1s de vantagem para o terceiro na volta 5, quando os outros carros Shell vinham no pega da prova. Dirani foi esperto com o botão de ultrapassagem na reta, passando Guerra e Vitor Baptista para assumir o quinto posto. Na passagem seguinte, Guerra superou o concorrente no carro #121 no mesmo trecho para retomar o oitavo lugar.

Então foi aberta a janela de pits obrigatórios.

Guerra entrou na primeira das quatro voltas. Enzo fez sua parada na segunda. Dirani na terceira.

Quando os ponteiros retomaram a pista, Enzo tinha vantagem sobre o #18, que vinha liderando. O pit-stop da equipe Shell V-Power foi 5.169s mais veloz que o do adversário, que ainda perdeu mais tempo ralando o carro no guard rail na saída do pit-lane.

Com o pelotão reordenado após o fim da janela, Enzo liderava com o #28 cerca de 4.5s à frente do #18. Dirani era oitavo, Guerra 13º.

No final o Corolla #10 ainda conquistou mais uma posição, recebendo a bandeirada em sétimo. Enzo confirmou a vitória, e Guerra cruzou em 13º.

Dirani disse: “Carro muito diferente, fui prejudicado na sexta que não consegui andar mais de uma volta. O motor parou e eu perdi aquele treino. Para se adaptar em um carro tão diferente, toda volta é crucial, e isso me deixou um pouco atrasado para o pessoal. Fiz uma boa corrida, sai bem do box bem, a primeira parte foi boa, cai depois do abastecimento e voltei bem. Nessas horas tem que escutar a equipe com os acertos do carro que eles têm muito conhecimento das diferenças pós parada. Meu Push acabou, o Zonta acabou usando a maioria deles para brigar. Quanto tudo ficou igualado eu consegui me concentrar no carro e ajudar o Zonta na pontuação, além de terminar em um bom sétimo lugar.”

Zonta afirmou: “O mais importante foi terminar as duas corridas hoje. Danilo fez um ótimo trabalho, mostrou muita velocidade e muita cabeça, pois é um carro muito difícil de guiar, que muda muito ao longo da corrida com o pit-stop e as disputas. Mesmo assim ele conseguiu fazer um ótimo trabalho. Focamos no campeonato e saímos com uma boa posição, nossa ideia é sempre brigar na frente para evoluir e brigar pelo título mais uma vez.”

A próxima etapa da Stock Car acontece em Goiânia, nos dias 19 e 20 de março.

Stock Car – Campeonato (top 10):

Gabriel Casagrande 41 pontos Daniel Serra 32 Thiago Camilo 31 Galid Osman 25 Ricardo Zonta 23 Allam Khodair 22 Marcos Gomes 19 Rafael Suzuki 19 Julio Campos 18 Gaetano di Mauro 15 Átila Abreu 12

