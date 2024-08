Felipe Baptista venceu a corrida principal da Stock Car em Belo Horizonte celebrando sua segunda vitória na temporada 2024.

Com o primeiro lugar deste domingo nas ruas da capital mineira, Baptista acumula cinco pódios e é o vice-líder o campeonato. O piloto da Crown Racing foi ousado nas ruas, arriscou e conseguiu ultrapassar Daniel Serra - o então líder. No restante da prova, marcada por safety car, o piloto administrou a vantagem e levou o triunfo para casa.

Falando com a imprensa, Felipe Baptista explicou a abordagem para conseguir enfrentar o traçado estreito ao redor do Estádio Mineirão: "Estávamos buscando os limites, faz parte do circuito de rua acontecer acidentes, então, conseguimos descobrir até onde podíamos ir e, com isso, conseguimos a vitória."

Ao falar sobre a atmosfera da corrida, Baptista destacou a presença em massa da torcida e o carinho recebido quando subiu ao pódio para receber o troféu.

"Foi incrível, nunca tinha sido uma atmosfera como essa, fiquei feliz demais com toda a torcida, com toda essa gritaria", concluiu.

