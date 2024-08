A primeira corrida da Stock Car em Belo Horizonte teve o jovem Felipe Baptista usando da ousadia e entrando para história ao vencer no circuito de rua na tarde deste domingo, na capital mineira. Nelson Piquet Jr e Cacá Bueno completaram o pódio.

A corrida

Assim como na sprint, a largada da corrida principal aconteceu de forma limpa, sem incidentes. Porém, não demorou muito para que o primeiro problema acontecesse, Lucas Kohl em um 'apertão' de Rafael Teixeira e perdeu o retrovisor e a roda.

Na frente do pelotão, Felipe Baptista foi ousado e ultrapassou Serra. Por conta desses problemas, o safety car foi acionado e entrou na pista, na sequência, Teixeira abandonou a corrida. Ainda na quinta volta, Salas abandonou com problemas na suspensão.

Ao tentar ultrapassar Foresti, Fraga passou direto na área de escape, mas não acertou a barreira de proteção. Restando 30 minutos no cronômetro, a janela de pitstop foi aberta, com os pilotos entrando já na primeira metade da janela.

No pit, o carro de Serra não levantou, com isso, o pit do piloto da Eurofarma perdeu a posição para Cacá Bueno. O segundo safety car entrou na pista por conta da batida de Enzo Elias na chicane. Com as paradas, Piquet Jr conseguiu superar Bueno e assumiu o segundo lugar.

Depois de mais de cinco minutos atrás do carro de segurança, a bandeira vermelha foi acionada. A relargada aconteceu e Petecof apresentou problemas no carro, ficando lento no traçado. Pouco depois, Di Mauro foi reto na barreira de pneus.

Por isso, o safety car voltou a aparecer por poucas voltas até a relargada acontecer restando quatro minutos para o fim.

Resultado

POSIÇÃO PILOTO 1º F. Baptista 2º N. Piquet Jr 3º C. Bueno 4º A. Leist 5º C. Ramos 6º E. Barrichello 7º R. Suzuki 8º R. Maurício 9º F. Massa 10º D. Serra 11º R. Zonta 12º L. Foresti 13º G. Casagrande 14º F. Fraga 15º R. Barrichello 16º B. Baptista 17º T. Camilo 18º J. Campos 19º A. Khodair 20º Z. Muggiati 21º A. Abreu DNF G. Di Mauro DNF G. Petecof DNF E. Elias DNF V. Baptista DNF G. Salas DNF L. Kohl DSQ R. Teixeira

