A Vibra, por meio da BR Aviation, sua unidade de negócios para serviços de abastecimento de aeronaves e atividades no segmento aéreo, vai levar neste sábado (4) o piloto da Stock Car Felipe Massa para participar da 1ª edição da Catarina Aviation Show, feira que é destinada à aviação executiva e será realizada entre os dias 02 e 04 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, localizado em São Roque.

A Vibra aproveitou a sinergia do evento com o universo motor para estar presente também com as marcas Lubrax e Podium. A companhia exibirá um carro de volta rápida semelhante aos da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team para a disputa do campeonato. O veículo ficará exposto no estacionamento do evento, mesmo local onde ocorrerão os tests drives de outros veículos.

Além disso, no mesmo estande, a companhia vai divulgar e ampliar as adesões ao Programa de Relacionamento BR Aviation Club, o uso do BR Aviation Card e seus canais digitais de atendimento. É uma forma de estreitar o relacionamento com parceiros e clientes e buscar novas oportunidades de negócios para a empresa no segmento da aviação executiva. A marca BR Aviation é licenciada à Vibra pela Petrobras.

Os clientes da aviação executiva também podem fazer parte do BR Aviation Club, o programa de relacionamento que permite acumular pontos a cada abastecimento de aeronave e trocar por prêmios.

