A Copa São Paulo de Kart Granja Viana teve disputas das mais fortes entre os pilotos das classes KZ e Pro 500 na quarta etapa da temporada e entre os vencedores estiveram dois destaques do automobilismo nacional: Gaetano Di Mauro, piloto da Stock Car, e Leonardo Reis, que venceu na etapa passada da Copa Shell HB20.

Os pilotos da KZ tiveram duas corridas no último sábado (28), enquanto os competidores da Pro 500 batalharam em uma corrida única de 1h20min no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

Entre os competidores da classe KZ, quem terminou o sábado comemorando a vitória foi justamente Gaetano, piloto que tem liderado as etapas. Na classe Sênior quem triunfou foi Waldir Belizário, que terminou com a quinta posição geral. Já entre os Super Sênior o vitorioso no KGV foi Eduardo Violante, oitavo geral.

Na Pro 500, Leonardo Reis/Car Racing saiu com a vitória ao final da maratona de 80 minutos de disputa. Já o kart da AES Capital Reffer MFS, segundo lugar na geral da prova, pôde comemorar a vitória entre os competidores da classe Light. Entre os competidores da Sênior quem celebrou a vitória foi o time DRC/Betinho Veículos/Rodrigo França.

A próxima etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana será disputada no dia 11 de junho, novamente no kartódromo localizado em Cotia.

