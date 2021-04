Stock Car: Gaetano di Mauro lidera treino extra em Goiânia

A Stock Car Pro Series já viu seus carros de 2021 irem à pista. Nesta sexta-feira (23) foi realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia o treino extra, antes mesmo dos treinos livres que começarão apenas neste sábado.

Gaetano di Mauro, que teve sua participação na temporada de 2021 confirmada apenas nesta semana, colocou a KTF Racing na frente com o tempo de 1min27s381. Cacá Bueno foi o segundo colocado com míseros 0s009 mais lento. Estreando na categoria, Felipe Massa terminou na terceira posição.

Os cinco primeiros colocados representaram a Chevrolet, com o primeiro Toyota Corolla sendo o de Ricardo Zonta, em sexto.

O atual campeão, Ricardo Maurício foi apenas o 18º, logo atrás de Rubens Barrichello. Tony Kanaan foi o 30º.

Famosa pela competitividade, a Stock Car mostrou que 2021 não será diferente, com nada menos que 25 pilotos no mesmo segundo.

Resultado final

1 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze), 1:27.381

2 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 1:27.390 a 0.009

3 Felipe Massa (Lubrax Podium/Cruze), 1:27.503 a 0.122

4 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsports/Cruze), 1:27.573 a 0.192

5 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze), 1:27.658 a 0.277

6 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla), 1:27.676 a 0.295

7 Christian Hahn (Blau Team/Cruze), 1:27.759 a 0.378

8 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:27.794 a 0.413

9 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 1:27.801 a 0.420

10 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 1:27.808 a 0.427

11 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:27.828 a 0.447

12 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze), 1:27.832 a 0.451

13 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 1:27.840 a 0.459

14 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 1:27.956 a 0.575

15 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze), 1:27.956 a 0.575

16 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), 1:27.959 a 0.578

17 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 1:27.984 a 0.603

18 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 1:27.984 a 0.603

19 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 1:28.009 a 0.628

20 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze), 1:28.015 a 0.634

21 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 1:28.038 a 0.657

22 Julio Campos (Lubrax Podium/Cruze), 1:28.051 a 0.670

23 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze), 1:28.153 a 0.772

24 Nelson Piquet Jr (MX Piquet Sports/Corolla), 1:28.182 a 0.801

25 Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Corolla), 1:28.271 a 0.890

26 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), 1:28.435 a 1.054

27 Max Wilson (Full Time Sports/Corolla), 1:28.657 a 1.276

28 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 1:28.744 a 1.363

29 Guga Lima (Vogel Motorsports/Cruze), 1:28.961 a 1.580

30 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla), 1:28.962 a 1.581

31 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze), 1:29.673 a 2.292

32 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze), 1:30.294 a 2.913

Assista ao treino de classificação da Stock Car neste sábado, às 15h, horário de Brasília.

