Na Motorsport.tv, Stock Car se torna primeira categoria brasileira com transmissão internacional permanente

Miami, 23 de abril de 2021 - Pela primeira vez a Motorsport.tv terá a maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car Pro Series, sendo transmitida ao vivo globalmente nesta temporada, e de maneira exclusiva na maioria dos territórios.

A partir deste fim de semana, todas as 12 etapas do campeonato serão transmitidas ao vivo em um acordo que está vendo a Motorsport.tv detendo direitos exclusivos em todo o mundo exceto Brasil e Argentina, com transmissões em português, inglês e russo. A Stock Car também se junta ao crescente programa de canais de parceiros da Motorsport.tv, oferecendo aos fãs conteúdo dos bastidores da categoria e suas estrelas.

A categoria é uma das mais importantes da América do Sul e tem uma longa tradição de atrair ex-pilotos de Fórmula 1. Fundada em 1979, a categoria tem proporcionado corridas ininterruptas por 40 anos em que equipes e pilotos batalham arduamente nas pistas.

Embora importante na América do Sul, a série tem seguidores internacionais, com pilotos de corridas como Fórmula 1, IndyCar, WEC e 24 Horas de Le Mans competindo frente a frente. Notáveis ​​pilotos brasileiros que estarão na pista nesta temporada incluem os ex-vencedores de corridas de Fórmula 1 Felipe Massa e Rubens Barrichello, bem como os ex-pilotos de F1 Nelsinho Piquet e Riccardo Zonta, e o bicampeão de Le Mans, Daniel Serra.

Esta é a primeira vez que a Motorsport.tv faz streaming da Stock Car e mostra a evolução da plataforma rumo a mais conteúdo ao vivo. A plataforma recebe mais de 1000 transmissões ao vivo por ano de mais de 125 categorias, bem como sua extensa coleção de conteúdo de vídeo on demand.

A plataforma também anunciou recentemente o Motorsport.tv Live, o primeiro canal de notícias de automobilismo que fornecerá informações de última hora em todo o mundo, hospedado nos estúdios de Londres e Miami.

A exposição adicional que a Motorsport Network pode trazer para a Stock Car, por meio de seus 56 milhões de usuários mensais em plataformas globais como Motorsport.com e Motor1.com, levará a categoria a um público totalmente novo. Isso não só aumentará a força da série do ponto de vista do consumidor, mas também aumentará a viabilidade comercial do campeonato, levando mais marcas e fabricantes importantes a serem atraídos para a competição.

Eric Gilbert, presidente da Motorsport.tv disse: “Estamos absolutamente entusiasmados na Motorsport.tv com esta parceria com a famosa Stock Car Brasil. Esta é uma parceria de vários níveis que inclui um canal oficial na Motorsport.tv, direitos de transmissão ao vivo em todo o mundo para todas as corridas e também suporte editorial com nossa empresa irmã Motorsport.com. A Stock Car é a principal categoria do Brasil, e tem uma forte presença internacional, com muitos ex-pilotos de F1 e Indy. Em 2021, a categoria está mais forte do que nunca e bem posicionada para atrair um público global. O alcance internacional é definitivamente onde queremos contribuir com nossa própria produção e comentários e cobertura editorial.”

Felipe Massa, piloto, disse: “É um grande prazer para mim correr na Stock Car Pro Series, estou super motivado e feliz por entrar nesta série que sempre quis competir, principalmente agora com a transmissão do Motorsport.tv, que faz parte do Motorsport.com. É incrível fazer parte de um campeonato no Brasil, mas com transmissão para o mundo todo. Os fãs apaixonados do automobilismo poderão me ver, assim como os outros pilotos do grid. Parabéns à Motorsport.tv e à Stock Car pelas importantes mudanças que irão beneficiar os pilotos e fãs.”

Felipe Motta, executivo da edição brasileira do Motorsport.com disse: "Ter a Stock Car no 'cardápio' de eventos da Motorsport.tv é uma grande vitória para todas as partes envolvidas: categoria, pilotos, equipes e o próprio Motorsport.com. Trata-se de uma enorme chance de mostrar ao mundo a força de uma competição brasileira que tem, sem qualquer exagero, um dos melhores grids do planeta. Cobri muitas categorias internacionais. O grid da Stock Car não deve nada a ninguém. É hora do mundo descobrir isso de perto."

