O Autódromo de Interlagos será palco neste final de semana da abertura da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, Stock Light, Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional. Para além da estreia do novo carro da Stock Car, que inaugura a nova era dos SUVs turbinados e da intensa programação com 121 corridas previstas ao longo do ano, o evento marca um ponto de virada para a Hankook, que agora fornece pneus para 100% das categorias promovidas pela Vicar.

A fabricante sul-coreana, que já atendia Stock Car, Stock Light e Fórmula 4 desde 2023, ampliou sua presença em 2025 ao assumir também o fornecimento exclusivo para a Turismo Nacional — categoria que utiliza modelos derivados dos carros mais vendidos no Brasil. Com isso, a Hankook se torna a parceira técnica de toda a plataforma de campeonatos da Vicar.

Somente neste final de semana em Interlagos, estarão na pista a Stock Car Pro Series, Stock Light, Fórmula 4 e Turismo Nacional. Todas calçadas por pneus Hankook.

"Assumir o fornecimento de pneus para todas as categorias da Vicar em 2025 representa um avanço significativo para a Hankook no cenário do automobilismo regional”, destaca Carlos Lee, diretor-presidente da Hankook Tire Brasil.

“Estamos oferecendo uma solução tecnológica de alta performance que atende desde os monopostos da Fórmula 4 até os carros de turismo da Stock Car e da TN. Cada categoria exige um perfil diferente de pneu, e estamos preparados para entregar desempenho, confiabilidade e segurança em todas elas.”

A etapa de Interlagos exigirá da Hankook um total de mais de 1.100 pneus novos. Só na Stock Car, serão 31 carros pela pista com o modelo Ventus F200, com medidas 300/680 R18. Por ser a estreia do novo carro da categoria, na primeira etapa cada um terá direito a quatro jogos de pneus novos – um total de 16 pneus por piloto.

A categoria, inclusive, estreará três modelos de SUV: o Chevrolet Tracker, o Toyota Corolla Cross e o Mitsubishi Eclipse Cross. A Stock Light também utiliza o Ventus F200 nas mesmas dimensões, com 23 carros recebendo o equivalente a dois jogos por veículo.

Na Fórmula 4 Brasil, categoria de formação de jovens talentos, 16 monopostos competirão com pneus especialmente desenvolvidos para a categoria: Hankook Ventus F200 nas medidas 180/550 R13 (dianteiros) e 240/570 R13 (traseiros), com três jogos disponíveis para cada carro durante o fim de semana.

Já a Turismo Nacional fará sua estreia com a Hankook utilizando o modelo Ventus RS4 semislick, em medidas 195/50 R15, com 36 carros no grid e dois jogos de pneus novos para cada um. A expectativa é de melhora significativa nos tempos de volta em relação ao ano anterior, mesmo com a manutenção das configurações técnicas dos veículos — reflexo direto da tecnologia de compostos e construção da Hankook. A expectativa é que, pela primeira vez, os carros da TN percorram uma volta pelos 4.309 metros do mais tradicional circuito do país em menos de dois minutos.

“A qualidade dos nossos compostos já foi colocada à prova nas temporadas anteriores da Stock Car, Fórmula 4 e Stock Light. Agora, com a chegada à Turismo Nacional e às categorias TCR, estamos ampliando nosso compromisso com o desenvolvimento técnico do esporte na região. É uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade única de mostrar o valor da engenharia sul-coreana no mais alto nível das corridas latino-americanas”, conclui Lee.

Durante o final de semana, serão seis corridas da Turismo Nacional, três da Fórmula 4 e da Stock Light e, excepcionalmente, uma corrida da Stock Car Pro Series. Desde o início da parceria com a Vicar em 2023, a Hankook já forneceu pneus para 126 corridas em solo brasileiro e sul-americano.

A temporada 2025 prevê 121 largadas apenas nas cinco categorias organizadas pela Vicar – quatro delas abrindo a temporada neste final de semana em Interlagos — a contagem já foi iniciada com duas etapas do TCR South America em Rosário e Oberá, na Argentina. Os compostos Hankook foram bastante elogiados pelos pilotos da categoria continental, inclusive com quebra de recordes na primeira etapa.

