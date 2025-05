Interlagos dá início à era SUV na Stock Car Pro Series 2025

A partir desta semana, o fã brasileiro de automobilismo assistirá ao início de uma nova era com a estreia da geração SUV de carros da Stock Car Pro Series, categoria que abrirá a temporada 2025 no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos.

Depois de 45 anos com modelos do tipo sedan, a Pro Series passa a competir com uma geração de carros mais alinhada com as tendências da indústria automotiva global, apontando para um futuro baseado em tecnologia, segurança e sustentabilidade, mas sem perder as principais características do seu DNA: equilíbrio e imprevisibilidade.

Chevrolet, Toyota e Mitsubishi vão medir forças nesta nova fase do esporte com os modelos Tracker, Corolla Cross e Eclipse Cross, respectivamente. Se a bordo dos sedans a Stock Car tornou-se referência de competitividade e excelência no automobilismo em nível nacional e global, a geração dos SUVs chega para adicionar a esse cenário a vanguarda da tecnologia e conectividade, além de levar o fã a um novo patamar de interação e imersão na categoria.

Foram anos de pesquisa e desenvolvimento para a construção do projeto SNG01, sigla de Stock New Generation. Encabeçada pela AudaceTech — braço de tecnologia automotiva e eletrônica do Grupo Veloci, controlador da Stock Car – a iniciativa tem ampla participação da indústria nacional e internacional por meio de parcerias sólidas estabelecidas com ArcelorMittal, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Magna Compósitos, Tractian, MTR Performance Parts, ESPAS, Fueltech, Hipper Freios e Cobreq, entre outros.

O sistema de conectividade 5G foi desenvolvido em parceria com a Qualcomm Snapdragon, que promete ser uma atração à parte. Movido a gasolina Petrobras Podium e calçado pelos pneus fornecidos pela Hankook Tire, o SNG01 passou por mais de 10 mil quilômetros de testes e finalmente vai acelerar nas mãos dos principais pilotos do Brasil neste fim de semana.

Concebido especialmente para o projeto, o aço DP980R fornecido pela ArcelorMittal deixou os carros da revolução na Stock Car consideravelmente mais leves. Com 1.100 kg, os novos carros tiveram redução de 250 kg em relação aos modelos que estiveram em ação até o ano passado. Além do novo chassi, o bólido conta também com um motor mais leve e sustentável, turboalimentado, de quatro cilindros em linha e 2,1 litros, que promete surpreender o público com um ronco impressionante.

Destaque também para um sistema completamente inovador de direção, com volantes de última geração fornecidos pela holandesa Grid Engineering, asa móvel inspirada na Fórmula 1 — abrindo a perspectiva de ultrapassagens ainda mais frequentes — e um arcabouço de conectividade 5G que permitirá ao fã acompanhar as corridas em câmeras 360º exclusivas do carro do seu piloto preferido, além de ouvir as comunicações de rádio e desfrutar de recursos que estarão disponíveis no aplicativo oficial da Stock Car, o Paddock Fan.



A nova formação

Em dezembro de 2024, cada uma das três marcas presentes ao grid de 2025 teve a confirmação de dez carros. A seleção aconteceu no fim do ano por meio de um draft, na qual as montadoras decidiram as equipes com as quais queriam trabalhar. A Chevrolet terá um carro a mais em razão da entrada de Helio Castroneves no grid da Stock Car como piloto da RTR Sport Team, que sobe para a categoria neste ano.

Responsável pelo nascimento da Stock Car com o icônico Opala, a Chevrolet terá um time forte na sua escalação para a temporada. Além de Helinho, anunciado na última terça-feira, a marca norte-americana terá em seu elenco o atual campeão e mais jovem a conquistar três títulos da categoria (com menos de 30 anos). Gabriel Casagrande vai disputar o campeonato com o Tracker #83 pela A.Mattheis Vogel, tal qual seu companheiro de equipe, Lucas Foresti. Já a equipe campeã de 2024, a TMG Racing, terá novamente em seus quadros o vice-campeão e ex-Fórmula 1 Felipe Massa e o duas vezes finalista da Stock Car, Rafael Suzuki.

Outros dois grandes campeões também vão correr com Chevrolet Tracker em 2025. Na condição de piloto e sócio da Scuderia Chiarelli, o pentacampeão Cacá Bueno será um dos integrantes do time baseado em São Paulo, assim como o gaúcho Lucas Kohl.

Depois de 16 anos representando a Eurofarma, o tricampeão Ricardo Maurício defenderá a Cavaleiro Valda, formando dupla com Guilherme Salas, último piloto a vencer uma corrida na geração sedan. Já a nova equipe Scuderia Bandeiras, tendo Átila Abreu como gestor, vai ter dois Tracker: um para o sorocabano, dono de 19 vitórias, e outro para o jovem Enzo Elias, que triunfou no Uruguai em 2024.

O conjunto de pilotos que vai correr com Toyota Corolla Cross na Stock Car 2025 é igualmente interessante. A Full Time Gazoo Racing Team traz uma dupla renovada e que tem como atrativo o mix da experiência de João Paulo Oliveira — que vem de mais de 20 anos no automobilismo japonês, além de presenças nas 24 Horas de Le Mans e corrida na Indy — com a juventude de Arthur Gama, gaúcho de somente 19 anos, campeão da Stock Light e vencedor do superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos para ascender ao grid da Pro Series.

Bicampeão da Stock Car, Rubens Barrichello mantém seus laços com a Toyota e a Full Time, desta vez em associação com a Cavaleiro Sports. A aliança Full Time Cavaleiro será completada nos boxes por Denis Navarro, que regressa ao grid depois de um ano fora. Já a Ipiranga Racing segue com a montadora japonesa, a qual representa desde 2020, e mantém a dupla Thiago Camilo e Cesar Ramos.

A grande mudança está no corpo diretivo com a promoção do engenheiro Guilherme Gonçalves ao posto de chefe de equipe, enquanto a lenda Andreas Mattheis seguirá nas pistas e nos bastidores, desta vez como conselheiro do time baseado em Petrópolis (RJ).

Outra que permanece como equipe Toyota é a Crown Racing, que terá o retorno de Julio Campos. O paranaense, aliás, será o único na história a acelerar com modelos das cinco marcas que já disputaram a Stock Car: Chevrolet, Peugeot, Volkswagen, Mitsubishi e, agora, a Toyota. Julio formará dupla com Arthur Leist, de casa nova, depois de ter feito seu ano de estreia com a Full Time Sports.

O rol de equipes que contarão com o Corolla Cross em 2025 será completado por outra nova equipe: a CAR Racing Sterling. Sediada em São Paulo e liderada por Leandro Reis, a escuderia que nasceu no kartismo e hoje opera também na Turismo Nacional terá Rafael Reis e Zezinho Muggiati em ação ao longo da temporada.

A Mitsubishi está de volta ao grid da Stock Car depois de ter feito parte da categoria entre 2005 e 2008, então com o modelo Lancer. Agora com o Eclipse Cross, a marca dos três diamantes será igualmente muito bem representada nos principais autódromos do Brasil.

Chefiada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, a campeoníssima Eurofarma RC vem com dupla totalmente renovada depois das saídas de Daniel Serra e Ricardo Maurício. Mais jovem vencedor e campeão da história da Stock Car, Felipe Fraga formará parceria com Gaetano Di Mauro, que triunfou três vezes em 2024 como piloto da Cavaleiro Sports. Coirmã da Eurofarma RC, a RCM Motorsport também será time Mitsubishi, sob Marcel Campos — filho de ‘Meinha’ — e, pelo sexto ano seguido, com dupla formada pelo ex-Fórmula 1 Ricardo Zonta e Bruno Baptista.

A Blau Motorsport entra em novo ciclo, agora com a equipe técnica comandada pela Pole Motorsport, liderada por Joselmo Barcik, o ‘Polenta’. Allam Khodair, o ‘Japonês Voador’, seguirá representando os ‘blauers’, enquanto a grande novidade é o tricampeão Daniel Serra, contratado de forma bombástica no ano passado e que chega ao time paranaense depois de um ciclo de oito anos de muito sucesso com a Eurofarma RC.

A escalação da Mitsubishi terá ainda a mais jovem dupla do campeonato. Os paulistas Felipe Baptista e Gianluca Petecof, ambos com 22 anos e vencedores de corrida no ano passado, vão representar a marca japonesa na equipe CAR Racing KTF.

Em contrapartida, um dos conjuntos mais experientes do grid será o da segunda formação da Scuderia Bandeiras, com Nelsinho Piquet ao lado de Vicente Orige, dono de títulos no Brasileiro de Marcas e Endurance Brasil, mas em sua primeira temporada na Pro Series.



GP ArcelorMittal Interlagos

Levando em conta a introdução da nova geração de carros da Stock Car, a Vicar implementou um formato inédito de etapa neste fim de semana visando proporcionar mais tempo de pista aos pilotos e equipes para adaptação técnica, oferecendo período adicional para refinamento das configurações mecânicas e eletrônicas.

A mudança permitirá que pilotos e equipes extraiam o máximo de conhecimento e potencial dos novos carros, o que resultará em maior equilíbrio e segurança. Da mesma forma, os fãs presentes ao autódromo ou que acompanharem as transmissões terão a chance de testemunhar o desenvolvimento técnico desta nova geração, que promete ser um verdadeiro divisor de águas no automobilismo nacional.

A nova era da Stock Car começa oficialmente nesta sexta-feira, 2 de maio, quando serão realizados os primeiros treinos livres. As atividades em Interlagos terão sequência no sábado, quando estão reservadas mais sessões de treinos livres e também um dos momentos mais aguardados da jornada em São Paulo: a sessão classificatória que vai definir o primeiro pole position da temporada 2025, às 14h45.

O GP ArcelorMittal Interlagos, corrida que marca a abertura da era SUV da Stock Car, terá 50 minutos mais uma volta de duração, com largada marcada para 12h10 de domingo.

A Stock Car Pro Series terá transmissão ao vivo ao longo da temporada 2025 pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band na TV aberta e canais SporTV e BandSports, emissoras por assinatura.

