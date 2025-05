A Stock Car Pro Series chega ao Autódromo de Interlagos para mais uma temporada! Após 45 anos com os sedans, a principal categoria do automobilismo nacional vai realizar a primeira corrida da nova era com SUVs. No mesmo fim de semana, também estarão na pista os pilotos da Stock Light e da Fórmula 4 Brasil.

A Stock Car Pro Series e a Stock Light serão transmitidas no canal oficial da categoria no YouTube e nos canais por assinatura SporTV e BandSports. A categoria principal poderá ser assistida também em TV aberta, pela Band. A Fórmula 4 Brasil terá as corridas transmitidas pelo BandSports e canal oficial da categoria no YouTube.

Confira os horários:

Stock Car Pro Series

Sessão Dia Horário (Brasília) Shakedown Sexta-feira 11h50min Treino Livre 1 Sexta-feira 13h10min Treino Livre 2 Sexta-feira 15h05min Treino Livre 3 Sexta-feira 17h00min Treino Livre 4 Sábado 9h00min Treino Livre 5 Sábado 11h35min Classificação Sábado 14h45min Corrida (50min + 1 volta) Domingo 12h10min

Stock Light

Sessão Dia Horário (Brasília) Shakedown Sexta-feira 8h00min Treino Livre 2 Sexta-feira 09h55min Treino Livre 3 Sexta-feira 12h35min Classificação Sexta 14h45min Corrida 1 (25min + 1 volta) Sábado 16h05min Corrida 2 (20min + 1 volta) Domingo 13h45min Corrida 3 (25min + 1 volta) Domingo 14h20min

Fórmula 4 Brasil

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 2 Sexta-feira 08h25min Treino Livre 3 Sexta-feira 10h30min Classificação Sexta 14h15min Corrida 1 (30min + 1 volta) Sábado 8h00min Corrida 2 (20min + 1 volta) Sábado 14h00min Corrida 3 (30min + 1 volta) Domingo 09h30min

