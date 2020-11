Tudo Azul na disputa da penúltima etapa da temporada 2020 da Stock Car, neste domingo, em Goiânia. Allam Khodair fez a pole, venceu a segunda corrida enquanto Diego Nunes fez bonito na primeira prova, conquistando o segundo lugar. Com o bom desempenho, a equipe comandada por Mauricio Martinez assumiu a terceira colocação no campeonato de equipes.

Mas alcançar estes resultados não foi nada fácil, principalmente para o Japonês Voador, que viveu uma verdadeira montanha russa no autódromo Ayrton Senna. Depois de sair na pole da primeira prova, acabou sofrendo um toque de Bruno Baptista que causou uma quebra na manga do Chevrolet Cruze #18.

Sair da briga pela vitória na primeira prova, entretanto, deixou Khodair bem preparado para a segunda corrida. O Japonês Voador largou em último lugar, deu um show de ultrapassagens e, sem precisar abastecer durante a parada de box, saltou para o segundo lugar. A escalada ficou completa na última volta, quando Rubens Barrichello ficou sem combustível nos instantes finais, deixando a vitória para Khodair.

“Sem sombra de dúvidas uma das corridas mais emocionantes da minha vida. E só tenho a agradecer a equipe pelo trabalho que fizeram para recolocar meu carro na pista, sem eles esta conquista não seria possível. Foram cinco anos sem vitória e este troféu marca a superação de um momento complicado, mas que também foi de superação constante”.

“Agora já são quatro pódios no ano e vamos para Interlagos buscar mais uma vitória para fechar 2020 da melhor forma possível. E se a sorte estiver do nosso lado, quem sabe, com o título”, disse o Japonês Voador que teve a companhia de Nelsinho Piquet, segundo colocado, e Rubens Barrichello no pódio.

Tanto Khodair, oitavo colcoado quanto Diego Nunes, décimo, vão para Interlagos com chances matemáticas de brigar com o líder Thiago Camilo pelo título. Diego, que também coleciona três pódios e uma vitória no ano, também comemorou a boa temporada a bordo do carro #70 da Blau Motorsport.

“Impressionante como evoluímos na segunda metade do campeonato, tornando possível a conquista de tantos bons resultados nesta reta final, a ponto de chegarmos a Interlagos ainda com alguma chance de brigar, dependendo do que acontecer com nossos adversários. Estou muito feliz com o nosso momento no campeonato e, com certeza, vamos para Interlagos brigar pela vitória”, finalizou Diego Nunes.

A grande final da temporada está marcada para 13 de dezembro, em Interlagos.

