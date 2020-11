Com cinco títulos e dezenas de poles e vitórias na Stock Car, talvez um sétimo lugar não fosse tão valioso para Cacá Bueno na prova de hoje, mas ele sabia que este resultado teria um valor especial: a recompensa pelo trabalho intenso dos mecânicos e integrantes da equipe iCarros ACDelco Crown Racing para recuperar seu Chevrolet Cruze para a prova deste domingo após ter sido atingido em “T” na Curva da Vitória na prova do sábado e deixar o carro totalmente torto.

O plano vinha sendo executado com perfeição – Cacá e o time privilegiaram a prova 2. Com mais botões de ultrapassagem e pneus novos na segunda corrida da rodada dupla, o piloto da equipe iCarros ACDelco Crown Racing teria tudo para terminar entre os sete primeiros, mas uma quebra de câmbio nas voltas finais impediu Cacá de conseguir o Top 10 no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia.

“A gente sabia que seria muito difícil ser competitivo nesta corrida, porque o trabalho de recuperação do carro, por mais intenso e perfeito que fosse, não tem como corrigir todos os danos sofridos na batida de ontem".

"A equipe iCarros ACDelco Crown Racing foi muito guerreira e terminou tudo a tempo de alinharmos para o grid. A estratégia de privilegiar a corrida 2 vinha dando certo e a gente iria terminar ali na sétima colocação, mas aí o câmbio começou a falhar e ficou impossível manter o carro na pista”, diz Cacá.

O piloto chegou a abrir a última volta no Top 10, em disputa com Ricardo Zonta, mas o problema nas reduções de marcha foi piorando até provocar o abandono.

“Nas freadas eu já vinha com dificuldades em algumas voltas, mas não conseguia reduzir para segunda marcha e perdia muito tempo. Até que o câmbio travou e provocou a rodada do carro no final. Não tinha o que fazer".

"Uma pena, queria dar esse resultado a todo time depois do grande esforço para por nosso Chevrolet Cruze na pista. Espero que para etapa final, em São Paulo, a gente consiga encerrar este ano tão difícil com um bom resultado”, diz o pentacampeão da Stock Car, que acabou com a 17ª colocação no final.

A última etapa da Stock Car será no dia 6 de dezembro, em São Paulo, no autódromo de Interlagos, com transmissão ao vivo da TV Globo.

