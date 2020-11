Bruno Baptista teve um começo de domingo animador em Goiânia, disputando a liderança da primeira corrida da Stock Car, válida pela 11ª etapa, mas, com a penalização que recebeu da direção de prova, não conseguiu ir além do nono lugar na corrida 2 como melhor resultado do dia. Após as corridas, o piloto lamentou a punição.

Largando em quarto no grid, Baptista ultrapassou Daniel Serra na 1ª volta e entrou na disputa pelo segundo lugar com Kodhair. Logo após ir para o segundo posto, Baptista, o líder Salas e Kodhair chegaram praticamente emparelhados no final da reta dos boxes.

Tentando a manobra de passar os dois carros por fora, considerada irregular pelos comissários, Bruno só não conseguiu completar a manobra porque um choque interno entre os dois Cruze fez o de Kodhair ir direto para cima do Corolla de Baptista, fazendo com que os dois escapassem da pista.

Kodhair optou por ir para o box para preparar o seu carro para a 2ª prova, enquanto Bruno insistiu, acreditando que poderia chegar entre os 10 primeiros lugares, porque o seu carro não tinha danos.

“Com meu Toyota rendendo bem, eu esperava ainda ficar entre os 10 primeiros colocados economizando push para a segunda corrida, onde com a largada invertida eu poderia me dar bem. Porém, para isso, tive que usar alguns push e fui surpreendido quando, após a minha boa parada de box, me deram um drive-through quando ocupava o 11º lugar”.

“Daí em diante, só fiz mais algumas voltas, sem botão de potência, onde garanti o 17º lugar do grid. Assim, na 2ª corrida, tive muito menos botões de push e ainda obtive um bom 9º lugar”, finalizou Bruno Baptista, piloto da equipe Toyota RCM Racing, que tem os apoios das empresas Webmotors, HERO, Pro Automotive, Loctite e NGK do Brasil.

Com os descartes de resultados de três provas das 11 etapas realizadas, a Stock Car promete um final emocionante em Interlagos, daqui duas semanas.

Com pontos dobrados e sem utilização de lastro do sucesso (peso a mais), vários pilotos vão lutar pelo título e muitos ainda possuem chances matemáticas. Mas os cinco mais cotados são Thiago Camilo (Corolla), 1º com 238 pontos, Daniel Serra, 2º com 236, Ricardo Maurício, 3º com 231; Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande, 4º empatados com 224; e Rubens Barrichello, 6º com 223 pontos.

