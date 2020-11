Logo após a corrida 1 do domingo, vencida por Gui Salas, a Stock Car fez a segunda prova do dia em Goiânia, válida pela 11ª etapa da temporada 2020. Saindo da pole position, Rubens Barrichello parecia a caminho de mais uma vitória, mas uma pane seca nos metros finais abriu o caminho para uma vitória de Allam Khodair.

Enquanto no sábado Ricardinho Maurício venceu após apostar em uma estratégia arriscada de parada, na primeira prova do dia, Gui Salas cruzou a linha de chegada na frente.

Com a inversão do grid de largada para a segunda corrida, tivemos Rubens Barrichello na ponta, dividindo a primeira fila com Daniel Serra. Felipe Lapenna e Gaetano di Mauro na segunda fila, Ricardo Zonta e Júlio Campos na terceira, Gabriel Casagrande e Denis Navarro na quarta e, fechando as mudanças de posições, Diego Nunes e Gui Salas na quinta fila.

Lembrando que após as corridas deste domingo os descartes serão aplicados na classificação, para que os pilotos cheguem à grande final em Interlagos sabendo exatamente o que precisam fazer na luta pelo título.

Antes mesmo de cruzar a linha de chegada, Felipe Lapenna já recolhia o carro para os boxes. Na largada, Barrichello largou bem, enquanto Serra se viu pressionado por Zonta, Campos e Casagrande. Camilo, que largou dos boxes, estava em último.

Poucas curvas depois, Barrichello escapou, deixando a porta aberta para Serra assumir a ponta, enquanto o ex-F1 se viu pressionado por Casagrande pelo segundo lugar.

Acionando pushs em momentos diferentes, Barrichello e Casagrande ficaram trocando de posições no final da segunda volta, com vantagem para Rubinho. Mais atrás, Ricardo Maurício iniciou uma recuperação após terminar a corrida 1 em 18º, ocupando a décima posição no início do terceiro giro.

Na quarta volta, problemas para dois pilotos da Shell: enquanto Gaetano di Mauro abandonava com problemas no carro, Átila Abreu rodou após um toque com Bruno Baptista. Neste momento, Thiago Camilo assumia a 16ª posição após ultrapassar Diego Nunes com a ajuda do push. O piloto da Blau também abandonou pouco depois por pane seca.

A janela de paradas foi aberta com 19 minutos para o fim da regressiva. Nesse momento, Daniel Serra seguia na ponta, com Casagrande em segundo, Barrichello em terceiro, Zonta em quarto e Campos em quinto. Serra e Casagrande pararam assim que o box foi aberto, enquanto Barrichello apostou em seguir na pista.

Na volta dos boxes, Nelsinho Piquet deu o pulo do gato, voltando entre Serra e Casagrande em um grande trabalho da equipe Full Time na parada. Barrichello e Ricardinho entraram na volta seguinte e o piloto do #111 voltou bem a frente de Serra, recuperando a ponta.

Com o final da janela de paradas, Barrichello seguia na ponta, mas tendo agora em segundo Khodair, que fez uma excelente estratégia para ganhar várias posições com as paradas. Assim, Serra passou a ser o terceiro, com Piquet em quarto e Gomes em quinto. Após sair dos boxes, Camilo passou a ser o 11º.

Nos minutos finais da prova, o destaque na pista foi a disputa entre Ricardinho, Gomes, Casagrande e Cardoso pelo quinto lugar. Mas Khodair também vinha diminuindo a diferença para Barrichello, buscando uma luta pela vitória.

Nos metros finais, Khodair conseguiu ultrapassar Barrichello para vencer. E Rubinho, que teve pane seca no final, ainda perdeu o segundo lugar nos metros finais para Nelsinho Piquet. Com isso, o japonês voador quebra um jejum que vinha desde Tarumã em 2015. Completaram o Top 10, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Marcos Gomes, Pedro Cardoso, Gabriel Casagrande, Bruno Baptista e Ricardo Zonta.

E vale destacar a grande escalada de Khodair, que largou de 24º em direção à sua primeira vitória no ano.

Com isso, o campeonato vai para a grande final em Interlagos mais embolado do que nunca. Thiago Camilo tem, já com os descartes, 238 pontos, seguido de Daniel Serra com 236, Ricardo Maurício com 231, Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande com 224, Rubens Barrichello com 223, Cesar Ramos com 203, Allam Khodair com 195, Gui Salas com 190 e Diego Nunes com 180.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor volta Dif. 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:28.400 - 2 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:28.496 1.005 3 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.523 1.059 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.609 2.865 5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:28.341 3.442 6 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:28.508 6.922 7 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.446 7.115 8 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.627 8.250 9 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.790 8.606 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:28.737 13.753 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:28.788 14.877 12 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:28.660 14.952 13 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:28.948 15.036 14 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:28.615 15.222 15 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.627 15.417 16 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.752 16.893 17 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.944 1 Lp. 18 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:30.711 2 Lp. 19 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.895 14 Lp. 20 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:29.121 14 Lp. 21 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:30.886 14 Lp. 22 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:29.508 15 Lp. 23 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:29.689 18 Lp. 24 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze - - 25 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze - -

