Stock Car: Gui Salas vence corrida 1 do domingo em Goiânia

Depois de um sábado movimentado em Goiânia, Stock Car realizou a primeira das duas corridas do domingo, válidas pela 11ª etapa da temporada 2020. E em uma prova movimentada, que teve inclusive o abandono do líder Thiago Camilo, a vitória ficou com Gui Salas e a KTF.

No sábado, enquanto Gui Salas largou na pole position, Ricardo Maurício apostou em uma estratégia de parada arriscada da equipe Eurofarma e assumiu a ponta assim que a janela de pits fechou e, apesar de alguma tensão no final com relação ao combustível, não foi desafiado pelos rivais e terminou com a vitória da 10ª etapa.

Na classificação deste domingo, Allam Khodair conquistou a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila Gui Salas. Enquanto isso, líder e vice-líder do campeonato, Thiago Camilo e Ricardo Maurício não tiveram uma boa sessão, largando apenas em 19º e 16º, respectivamente.

Thiago Camilo chegou às corridas do domingo ainda na ponta do campeonato, após fazer uma grande prova de recuperação, saindo de 21º para terminar em 10º. No momento, ele tem 233 pontos contra 223 de Ricardo Maurício e 212 de Daniel Serra. Ainda vivos na disputa, Rubens Barrichello, com 208 e Ricardo Zonta e Cesar Ramos com 198 cada vem um pouco mais atrás. Lembrando que após as corridas deste domingo os descartes serão aplicados na classificação, para que os pilotos cheguem à grande final em Interlagos sabendo exatamente o que precisam fazer na luta pelo título.

A largada começou com 44ºC na pista. Khodair saiu bem, enquanto Gui Salas manteve o segundo lugar apesar de pressões de Bruno Baptista e Diego Nunes.

Na volta seguinte, Khodair foi engolido na reta principal, perdendo a ponta para Salas e o segundo lugar para Baptista. Em uma briga com Baptista para retomar a posição, ambos tocaram e foram parar no fundo do grid. Enquanto Khodair acabou abandonando, Baptista recebeu um drive through.

Com 22 minutos para o fim da regressiva, Salas liderava seguido de Nunes, Casagrande, Campos e Barrichello, enquanto o líder do campeonato Thiago Camilo recolheu aos boxes, abandonando.

No momento em que a janela de box foi aberta, Ricardinho, Átila e Galid tinham uma forte disputa pela décima posição e um movimento do piloto da Eurofarma no final da reta principal acabou levando a um toque entre os dois pilotos da Shell.

Com o fim da janela de paradas, Guilherme Salas seguia na ponta, com mais de dois segundos de vantagem para Diego Nunes, Denis Navarro, Gabriel Casagrande e Julio Campos. Entre os candidatos ao título, Daniel Serra e Ricardo Zonta eram os melhores colocados, em sétimo e oitavo.

No final, Gui Salas garantiu a vitória para a KTF, com uma boa vantagem sobre Diego Nunes, em segundo, de mais de 2s5. Completaram o Top 5, Denis Navarro, Gabriel Casagrande e Júlio Campos, enquanto Ricardo Zonta foi o melhor entre os candidatos ao título, terminando em sétimo, com Daniel Serra em nono e Rubens Barrichello em décimo.

A segunda prova do dia da Stock Car em Goiânia começa logo mais, às 11h55, com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Voltas 1 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:28.165 - 21 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.937 6.117 21 3 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.175 7.818 21 4 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.367 10.596 21 5 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:28.463 11.634 21 6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:28.724 14.137 21 7 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:28.650 14.306 21 8 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:28.869 14.596 21 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.594 19.666 21 10 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.729 30.571 21 11 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:29.063 32.151 21 12 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:29.143 45.482 21 13 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:29.393 1 Lp. 20 14 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:29.856 1 Lp. 20 15 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:29.453 1 Lp. 20 16 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:29.656 1 Lp. 20 17 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.397 1 Lp. 20 18 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:28.567 4 Lp. 17 19 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:29.374 4 Lp. 17 20 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:29.273 11 Lp. 10 21 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:29.049 14 Lp. 7 22 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:29.545 15 Lp. 6 23 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.661 16 Lp. 5 24 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:29.158 17 Lp. 4 25 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:32.236 19 Lp. 2

