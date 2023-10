Em momento decisivo, a Stock Car chega a sua 10ª etapa na temporada 2023 neste fim de semana no Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Um palco muito conhecido por Ricardo Zonta, maior vencedor da categoria no circuito, com três vitórias. Além disso, são sete pódios para o paranaense, sendo três deles no segundo lugar. Um retrospecto invejável na pista mais técnica do calendário.

No campeonato deste ano, o piloto da equipe Shell-RCM está na quinta posição da classificação, com 205 pontos, e segue na briga pelo título. Está a apenas 22 de Rubens Barrichello, vice-líder neste momento, e a 44 do líder Gabriel Casagrande. Por isso, aproveitar a etapa deste fim de semana para marcar o máximo de pontos, em uma pista de tão bom retrospecto, será essencial para a parte final da temporada.

E tudo começa na classificação, já que o Velocitta é uma pista de difícil ultrapassagem. Uma boa posição na largada é muito importante para boas provas. Tudo bem: o piloto que conta com o apoio da Shell V-Power também é o recordista de poles no circuito, com três. E mais um fator será essencial: o lastro de sucesso. Quinto na tabela, o piloto do Toyota Corolla #10 carrega apenas 10 kg de peso extra, enquanto seus rivais diretos estarão bem mais pesados em uma pista que pune demais este fator.

Vale lembrar que é a segunda vez que a Stock Car corre no novo asfalto do circuito do interior paulista, que foi recapeado em boa parte antes da etapa de agosto. Na ocasião, o desgaste de pneus diminuiu e os tempos de volta baixaram. E Ricardo Zonta conseguiu o recorde da pista, obtido no segundo treino livre, realizado na manhã de sábado, com 1min29s295. E a previsão do tempo para o fim de semana é, mais uma vez, de tempo seco calor no Velocitta, muito parecida com a enfrentada em agosto.

"As etapas no Velocitta são sempre positivas para a gente”, disse Zonta. “Neste ano, conquistamos pole e vitória lá em agosto. Somos quem mais venceu na Stock Car e temos o maior número de segundos lugares também, são pontos bem positivos para o início dos trabalhos. Temos um setup que se mostrou bastante eficiente, mas temos que sempre trabalhar a evolução."

